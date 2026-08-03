Il mare di Catania torna al centro del dibattito pubblico con il caso del Caito, il tratto di costa a nord di piazza Europa finito sotto i riflettori dopo i danni provocati dal ciclone Harry. Tra interventi di emergenza, fondi pubblici, concessioni private e richieste di maggiore tutela ambientale, si riapre una discussione che riguarda non solo un’area specifica della città, ma il rapporto complessivo tra Catania e il suo litorale. La rimozione delle imbarcazioni danneggiate e le operazioni di bonifica rappresentano un passaggio necessario per la sicurezza della zona, ma allo stesso tempo hanno riacceso le domande sul futuro di questo tratto di costa: deve prevalere la continuità delle attività nautiche o è arrivato il momento di restituire maggiori spazi alla collettività?

Il caso Caito riapre la grande questione del mare negato

Il futuro di uno dei tratti di costa più discussi di Catania torna al centro dell’attenzione pubblica. Il Caito, l’area del litorale a nord di piazza Europa, dopo gli effetti devastanti del ciclone Harry è diventato il simbolo di una questione che da anni accompagna il rapporto tra la città e il suo mare: quanto spazio viene realmente restituito ai cittadini e quale equilibrio deve esistere tra attività private, sicurezza del territorio e tutela ambientale. Le violente mareggiate hanno provocato danni significativi, con imbarcazioni trascinate fuori dagli ormeggi, strutture compromesse e una porzione di costa trasformata dagli eventi naturali.

L’emergenza ha imposto interventi urgenti per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area, ma allo stesso tempo ha riacceso una discussione più ampia sul destino di un tratto di litorale da tempo al centro di critiche e rivendicazioni. Da una parte c’è chi sottolinea la necessità di garantire continuità alle attività nautiche e intervenire per evitare ulteriori rischi ambientali; dall’altra chi chiede una nuova visione della costa, con maggiore attenzione alla fruizione pubblica e alla restituzione degli spazi ai cittadini.

Fondi pubblici e concessioni private: la polemica sulla ricostruzione

A far discutere sono soprattutto le risorse destinate agli interventi sul Porto Rossi, struttura privata in concessione dal 1961. Nell’ambito delle misure adottate dopo il ciclone Harry, la Regione Siciliana ha finanziato le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del porticciolo, comprendendo la rimozione delle imbarcazioni danneggiate o affondate per scongiurare possibili conseguenze ambientali. Una scelta che ha generato la protesta di alcune associazioni cittadine, tra cui Arci Catania, “I Siciliani giovani” e Salmastra, che hanno sollevato interrogativi sull’opportunità di utilizzare risorse pubbliche per intervenire su un’area affidata a privati, chiedendo maggiore attenzione verso le esigenze collettive.

Secondo le realtà associative, l’emergenza non dovrebbe diventare l’occasione per consolidare un modello di costa caratterizzato dalla presenza di spazi poco accessibili alla cittadinanza, ma dovrebbe rappresentare il momento per ripensare la gestione del litorale. La questione, tuttavia, presenta anche aspetti complessi: la presenza di attività economiche legate alla nautica, i posti di lavoro coinvolti e la necessità di garantire sicurezza e legalità rendono il confronto articolato e richiedono una valutazione complessiva da parte delle istituzioni competenti.

La bonifica dopo il ciclone Harry e il nodo della tutela ambientale

Dopo mesi di attesa, nell’area del Caito è stata installata una grande gru necessaria per la rimozione delle imbarcazioni travolte dalle mareggiate. L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale per eliminare una situazione di potenziale rischio ambientale, considerando che relitti, carburanti e materiali dispersi in mare possono compromettere la qualità dell’ecosistema costiero. La Regione aveva previsto fondi specifici per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, considerate urgenti proprio per evitare ulteriori danni.

Tuttavia, l’arrivo dei mezzi operativi non chiude il dibattito, perché la questione centrale riguarda ciò che accadrà una volta completata la fase emergenziale. Il ciclone Harry ha infatti mostrato la fragilità di un territorio sottoposto da anni alla pressione dell’erosione costiera e degli eventi atmosferici sempre più intensi. Per molte associazioni ambientaliste, il fenomeno dovrebbe spingere a un cambio di prospettiva: non limitarsi a riparare i danni, ma interrogarsi sulle scelte urbanistiche e infrastrutturali adottate nel tempo lungo la fascia costiera catanese.

Il futuro del Caito tra accessibilità, lavoro e interesse pubblico

La vicenda del Caito apre dunque una riflessione più ampia sul rapporto tra Catania e il suo mare. Le associazioni che hanno acceso il dibattito chiedono che l’area possa tornare a essere uno spazio pubblico, libero e fruibile, superando una situazione che, secondo la loro visione, ha progressivamente ridotto gli spazi disponibili per cittadini e visitatori. Allo stesso tempo, il futuro del tratto di costa non può prescindere dalla presenza delle attività nautiche e dalle esigenze di chi opera nel settore, motivo per cui il confronto dovrà necessariamente tenere insieme tutela ambientale, sviluppo economico e interesse collettivo.

La proposta avanzata è quella di individuare soluzioni alternative per le attività portuali, salvaguardando occupazione e servizi senza rinunciare alla protezione del territorio. Il caso Caito diventa così una questione simbolica per tutta la città: non soltanto una discussione su un porto o su una spiaggia, ma una scelta strategica sul modello di costa che Catania vuole costruire nei prossimi anni. La fase della bonifica potrà risolvere l’emergenza immediata, ma la vera sfida sarà decidere quale futuro dare a uno dei luoghi più delicati e identitari del rapporto tra la città e il mare.

La mobilitazione dal mare: l’attenzione si sposta sull’intera costa ionica

Il dibattito sul Caito si inserisce inoltre in una mobilitazione più ampia che guarda all’intero versante della costa ionica catanese. Per il 4 agosto è stata annunciata un’iniziativa promossa dall’associazione Salmastra insieme al Centro Studi Aci Trezza: una “escursione piratesca” in mare con sup, kayak e altri mezzi galleggianti per accendere i riflettori sulla qualità delle acque, sulla realizzazione del collettore fognario di Aci Castello, sul progetto di collegamento tra Aci Trezza e Aci Castello nell’area del Lido dei Ciclopi e, più in generale, sul tema degli accessi limitati al litorale.

L’iniziativa vuole trasformare il mare in uno spazio di confronto e partecipazione, portando cittadini e associazioni a osservare direttamente le criticità della costa. Al termine dell’escursione è prevista un’assemblea pubblica ad Aci Trezza, occasione per discutere delle problematiche ambientali e delle prospettive future di un tratto di territorio considerato prezioso ma ancora segnato da infrastrutture incomplete, aree poco fruibili e interrogativi sulla sua gestione.