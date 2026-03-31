Catania– Dopo le devastanti mareggiate provocate dal ciclone Harry, il litorale ionico tra Sant’Anna e Fondachello sta lentamente tornando alla normalità. Le onde hanno trascinato sabbia, terriccio e detriti fino all’interno delle strade e degli spazi pubblici, compromettendo la fruibilità di piazze, slarghi e punti di ritrovo del borgo marinaro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Messina, ha attivato una task force di imprese specializzate e mezzi meccanici per avviare un’operazione di pulizia e manutenzione senza precedenti. L’obiettivo principale è quello di cancellare i segni del maltempo, ripristinare l’accessibilità e garantire la sicurezza dei residenti, oltre a preparare il territorio all’imminente stagione turistica e ai flussi di visitatori previsti per il periodo pasquale.

Liberazione dei varchi a mare e tutela delle abitazioni

Un’attenzione particolare è stata riservata ai varchi a mare, alcuni dei quali erano letteralmente sommersi da terriccio e detriti. La furia delle onde aveva invaso gli accessi, minacciando direttamente l’ingresso di diverse abitazioni estive. Gli operai hanno lavorato instancabilmente per liberare i passaggi e permettere un rapido deflusso delle acque e dei materiali trasportati dalla corrente. Contestualmente, sono stati rimossi cumuli di macerie e sabbia accumulati lungo i percorsi pedonali e le arterie principali, garantendo così la sicurezza dei cittadini e la possibilità di godere nuovamente degli spazi pubblici. Questa fase dei lavori rappresenta un passaggio fondamentale per prevenire eventuali danni futuri in caso di nuove mareggiate o eventi meteorologici avversi.

Pulizia straordinaria delle vie urbane e decoro cittadino

Parallelamente, l’operazione di pulizia ha interessato le strade e i percorsi urbani, tra cui via Spiaggia, una delle arterie più frequentate del litorale. Oltre alla sabbia e ai detriti naturali, le squadre hanno rimosso rifiuti indifferenziati abbandonati vicino alle attività commerciali e sui cigli delle strade, restituendo decoro e ordine a un’area centrale del borgo. Il coordinamento dei cantieri è affidato all’assessore alle Manutenzioni Angelo Patti, che insieme al sindaco Messina monitora costantemente l’avanzamento dei lavori. La strategia adottata mira non solo al ripristino immediato, ma anche alla prevenzione futura, con interventi mirati per mantenere puliti i punti sensibili e garantire una fruizione sicura e gradevole del litorale.

Verso la stagione turistica e il ritorno alla normalità

Il completamento dei lavori di manutenzione e pulizia rappresenta una tappa fondamentale per restituire ai cittadini e ai turisti un litorale sicuro, vivibile e accogliente. La collaborazione tra amministrazione comunale, imprese e operai ha dimostrato l’importanza di un intervento coordinato e tempestivo, capace di ridurre al minimo i disagi e valorizzare le potenzialità del territorio. Con la Pasqua ormai alle porte, la speranza è di vedere Fondachello e Sant’Anna pronti ad accogliere visitatori, sportivi e famiglie, garantendo un’esperienza positiva e sostenibile per tutti.

Un appello alla comunità e alla cura del territorio

Il lavoro degli operatori e della task force non sarebbe completo senza la collaborazione dei cittadini. Ognuno può contribuire al decoro e alla sicurezza del litorale rispettando le regole e partecipando alle iniziative di pulizia e sensibilizzazione ambientale. Il ritorno alla normalità dopo eventi meteorologici eccezionali non riguarda solo le istituzioni: è un impegno collettivo che rafforza il senso di comunità e tutela il patrimonio naturale e sociale del territorio. Fondachello e Sant’Anna, grazie a questi interventi, possono finalmente guardare al futuro con fiducia, pronti a vivere e condividere la bellezza del litorale ionico con cittadini e turisti.