La musica come ponte tra generazioni e patrimonio culturale: è questo lo spirito che anima “Note di Primavera a Sant’Anna”, il festival che a Catania unisce talento giovanile e valorizzazione del centro storico. Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna ideata da AreaSud, con la direzione artistica di Davide Pulvirenti, si conferma un appuntamento capace di coniugare qualità musicale e riscoperta di luoghi ricchi di storia.

Giovani musicisti protagonisti tra tradizione e innovazione

Il cuore del festival è rappresentato dai giovani interpreti, chiamati a confrontarsi con repertori che spaziano tra epoche e stili diversi. Il 24 aprile, Eugenia Cantone e Ivano Tornello porteranno in scena “Un soffio tiepido tra le corde”, un raffinato dialogo tra flauto e chitarra che attraversa le composizioni di Jacques Ibert, Astor Piazzolla, Béla Bartók e Ennio Morricone. Un programma che mette in relazione musica colta e tradizioni popolari, offrendo al pubblico un’esperienza sonora ricca e sfaccettata. Il 26 aprile sarà invece la volta del Quartetto Hathor, che con “Germogli mozartiani” esplorerà la produzione giovanile di Wolfgang Amadeus Mozart, evidenziando l’evoluzione della sua scrittura cameristica.

La Chiesa di Sant’Anna: musica e storia si incontrano

Il festival trova la sua cornice nella suggestiva Chiesa di Sant’Anna, luogo simbolico della città e un tempo cappella della famiglia di Giovanni Verga. Qui la musica diventa strumento di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, trasformando lo spazio in un punto di incontro tra passato e presente. L’iniziativa nasce anche grazie alla collaborazione con la Rettoria guidata da mons. Giuseppe Maieli, che ha sostenuto fin dall’inizio un progetto capace di restituire nuova vita a questo bene culturale, rendendolo fruibile a cittadini, studenti e turisti.

Arte, fotografia e devozione: un festival multidisciplinare

Accanto ai concerti, il pubblico potrà visitare la mostra fotografica “Nel nome di Agata. La festa, la devozione, lo sguardo fotografico”, realizzata dai soci dell’Acaf. L’esposizione, dedicata al 900° anniversario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata, propone un viaggio visivo tra fede, tradizione e identità cittadina. Questo intreccio tra musica, fotografia e memoria collettiva rende il festival un’esperienza culturale completa, capace di coinvolgere pubblici diversi e di raccontare Catania attraverso molteplici linguaggi.

Un progetto culturale che guarda al futuro

“Note di Primavera a Sant’Anna” non è solo una rassegna musicale, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione territoriale inserito nella rete nazionale di ItaliaFestival. L’obiettivo è quello di costruire un modello culturale sostenibile, in cui giovani talenti possano emergere e allo stesso tempo contribuire alla promozione del patrimonio locale. Con biglietti accessibili e iniziative gratuite come la mostra, il festival si conferma un esempio virtuoso di come cultura e comunità possano crescere insieme, rafforzando l’identità di un territorio ricco di storia e creatività.