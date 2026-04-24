Ci sono date che non appartengono solo al calendario, ma alla coscienza di un Paese. Il 25 aprile è una di queste: un giorno che continua a interrogare il presente, ricordando quanto siano fragili e preziose libertà e democrazia. In un tempo segnato da trasformazioni sociali e tensioni globali, tornare a riflettere sul significato della Liberazione significa riscoprire le radici profonde della cittadinanza e del vivere civile. Le celebrazioni di Catania per il 2026 si inseriscono in questo orizzonte, trasformando la memoria in un’occasione concreta di partecipazione e consapevolezza collettiva.

Catania in piazza: il corteo come rito civile e memoria viva

In occasione della Festa della Liberazione, l’ANPI di Catania promuove per il 25 aprile 2026 un articolato programma di iniziative che culminerà nel tradizionale corteo cittadino. La manifestazione prenderà il via alle ore 9:30 da piazza Stesicoro per attraversare via Etnea fino a piazza Duomo, dove sarà deposta una corona d’alloro alla lapide dedicata ai partigiani catanesi all’interno del Comune.

Il corteo proseguirà poi lungo via Vittorio Emanuele fino a piazza Machiavelli, dove si terrà un momento commemorativo dedicato a Graziella Giuffrida e al fratello Salvatore, accompagnato dal canto del Coro Scatenato Helin Bolek. In questo percorso urbano, che attraversa simbolicamente i luoghi della città, si rinnova ogni anno un rito civile che unisce memoria e partecipazione, trasformando le strade in spazi di riflessione collettiva e condivisione dei valori democratici.

Giovani, cultura e territorio: un calendario diffuso di iniziative

Le celebrazioni si sviluppano in un calendario ricco e articolato che coinvolge scuole, istituzioni e comunità locali, dimostrando come la memoria della Resistenza italiana possa essere trasmessa attraverso linguaggi diversi e contemporanei. Oggi, 23 aprile 2026 , al Liceo scientifico Leonardo di Giarre, si terrà l’incontro “Prime pagine sui nostri testimoni di Libertà”, mentre a Catania sarà inaugurata la mostra “Resistenza Responsabilità Grafica”, realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Il 24 aprile, al Liceo artistico Guttuso De Andrè, prenderà forma l’installazione “… E c’era scritto Libertà”, mentre la Camera del Lavoro ospiterà la “Festa della Gioventù Partigiana”, tra dibattiti, proiezioni e musica.

Il 25 aprile, oltre al corteo principale, sono previste commemorazioni in numerosi comuni della provincia, da Acireale a Misterbianco, da Paternò a Caltagirone, fino all’evento “Bedda ciao” ad Aci Sant’Antonio. Le iniziative continueranno nei giorni successivi con appuntamenti culturali e teatrali, come “Il Muro” presso la CGIL di Catania e l’incontro “Attuare la Costituzione” a Paternò con Luigi De Magistris, a conferma di un impegno che va oltre la singola giornata.

Il 25 aprile 1945: la storia che ha cambiato l’Italia

Per comprendere davvero il significato di questa ricorrenza, è necessario tornare agli eventi che segnarono la fine della Seconda guerra mondiale in Italia. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il Paese si trovò diviso tra un Sud già liberato dagli Alleati e un Nord occupato dai nazisti e sostenuto dalla Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini. In questo contesto nacque e si sviluppò la Resistenza, un movimento composto da uomini e donne, spesso giovanissimi, che scelsero di opporsi all’occupazione e alla dittatura.

Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale, dando il via alla liberazione di città come Milano e Torino. Fu un momento decisivo che segnò la fine del nazifascismo e aprì la strada alla costruzione di una nuova Italia democratica. Nel 1946, il governo guidato da Alcide De Gasperi istituì ufficialmente questa data come festa nazionale, consacrandola come simbolo della rinascita del Paese.

Una festa civile che parla al presente

Il 25 aprile non è una celebrazione militare, ma una festa civile che invita alla riflessione sui valori fondamentali della convivenza democratica: libertà, uguaglianza, partecipazione. Non celebra la guerra, ma la fine della guerra; non esalta il conflitto, ma la scelta coraggiosa di opporsi all’oppressione. È una giornata che ci ricorda come la libertà non sia mai un dato acquisito, ma una conquista da difendere quotidianamente.

In un’epoca in cui fenomeni come disinformazione, odio e intolleranza possono riaffiorare con facilità, mantenere viva la memoria diventa un atto di responsabilità collettiva. Non è un caso che sempre più spesso le celebrazioni coinvolgano giovani e scuole, chiamati a raccogliere il testimone di chi ha lottato per un’Italia più giusta.

Dalla memoria al futuro: un impegno che continua

Come ricordava Piero Calamandrei;

“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale solo quando comincia a mancare”.

Questa riflessione racchiude il senso più profondo del 25 aprile, che non guarda soltanto al passato ma si proietta nel futuro. L’Italia non è l’unico Paese a celebrare la liberazione dal nazifascismo: anche altre nazioni europee condividono questa memoria, rafforzando una coscienza comune fondata sui valori democratici.

Oggi più che mai, il 25 aprile rappresenta un ponte tra generazioni, un patto invisibile che unisce chi ha combattuto per la libertà e chi è chiamato a custodirla. Le piazze che si riempiono, i canti, le testimonianze e i momenti di confronto non sono semplici rituali, ma segni concreti di una democrazia viva, che continua a interrogarsi e a rinnovarsi ogni giorno.

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