Ci sono voci che non si dimenticano, anche quando non si conosce il volto di chi le interpreta. Sono quelle che accompagnano l’infanzia, che danno ritmo alle risate di un cartone animato, che rendono credibili le emozioni di un film straniero. Il doppiaggio italiano ha costruito negli anni una tradizione riconosciuta a livello internazionale proprio grazie a professionisti capaci di trasformare la voce in identità.

A Etna Comics 2026 questo mondo prende forma attraverso due figure simboliche come Fabrizio Mazzotta e Luigi Ferraro, interpreti che hanno dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della cultura pop: da Krusty il Clown de I Simpson al Puffo Tontolone, fino a Timon de Il Re Leone e Skipper in Madagascar. Un incontro che diventa occasione per entrare dietro le quinte di un’arte spesso invisibile, ma fondamentale.

Le voci che hanno costruito l’immaginario pop

Il pubblico raramente pensa al doppiaggio quando guarda un film o una serie animata, eppure è proprio la voce a determinare gran parte dell’impatto emotivo di un personaggio. Fabrizio Mazzotta e Luigi Ferraro appartengono a quella categoria di professionisti che hanno contribuito a costruire l’immaginario collettivo senza mai occupare davvero la scena, restando dietro il personaggio ma al centro dell’esperienza dello spettatore. Le loro interpretazioni hanno attraversato generazioni diverse, dalle serie animate storiche fino ai grandi successi cinematografici internazionali, creando un filo continuo tra passato e presente della cultura pop televisiva.

Fabrizio Mazzotta, da Krusty agli anime cult

La carriera di Fabrizio Mazzotta è una delle più stratificate e riconoscibili del doppiaggio italiano. La sua voce è immediatamente legata a Krusty il Clown ne I Simpson, un personaggio che interpreta da oltre trent’anni e che è diventato parte della memoria televisiva di intere generazioni. Ma altrettanto iconico è il suo lavoro nei panni del Puffo Tontolone ne I Puffi e di Eros in Pollon, ruoli che hanno segnato l’immaginario dell’animazione degli anni ’80 e ’90.

Accanto alla recitazione vocale, Mazzotta ha sviluppato un ruolo fondamentale anche come adattatore e direttore di doppiaggio, lavorando su serie complesse e molto amate come Neon Genesis Evangelion, Inuyasha, Ranma ½, One Punch Man e vari titoli di Gundam. Il suo contributo non riguarda solo la voce, ma anche il modo in cui queste opere vengono riscritte e rese accessibili al pubblico italiano, mantenendo equilibrio tra fedeltà e comprensibilità.

Luigi Ferraro, tra Timon, Skipper e cinema internazionale

Luigi Ferraro rappresenta invece una delle voci più riconoscibili del doppiaggio contemporaneo, legata in modo indelebile a personaggi che hanno segnato la cultura pop mondiale. È la voce di Timon ne Il Re Leone, uno dei film d’animazione più amati di sempre, ma anche di Skipper nella saga di Madagascar e di Cosmo in Due Fantagenitori.

La sua carriera si estende però ben oltre l’animazione, con un lavoro costante nel doppiaggio di film e serie TV internazionali, dove ha dato voce a numerosi attori e personaggi di grande successo. La sua forza sta nella capacità di adattarsi a registri molto diversi, passando con naturalezza dalla comicità più brillante a toni più realistici e narrativi, mantenendo sempre una riconoscibilità vocale forte ma mai invasiva.

Un mestiere invisibile che diventa memoria

L’incontro a Etna Comics 2026 con Fabrizio Mazzotta e Luigi Ferraro diventa così un’occasione per guardare il doppiaggio da una prospettiva diversa, non solo come tecnica ma come forma di narrazione culturale. Dietro ogni battuta, ogni risata e ogni scena iconica c’è un lavoro di interpretazione che richiede sensibilità, precisione e una profonda comprensione del personaggio. È un mestiere che vive nell’ombra ma che costruisce memoria collettiva, perché molte delle immagini che ricordiamo con più affetto sono legate proprio a una voce. Ed è forse per questo che, anche senza vederli, questi interpreti sono diventati parte della nostra esperienza quotidiana.