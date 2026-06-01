CATANIA – Domani, martedì 2 giugno 2026, l’Italia celebra un traguardo storico: l’ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica. Per l’occasione, la Prefettura e il Comune di Catania hanno predisposto un ricco programma di celebrazioni istituzionali, culturali e sociali che coinvolgerà le principali piazze del centro storico, invitando tutta la cittadinanza a partecipare attivamente.

La giornata si aprirà alle 09:15 presso la Corte del Palazzo degli Elefanti con la solenne deposizione di una corona d’alloro. Poco dopo, alle 10:00, la manifestazione si sposterà in Piazza Stesicoro, dove prenderà il via il tradizionale sfilamento che vedrà la partecipazione di autorità, Enti, Istituzioni, rappresentanti della società civile, studenti e volontari.

Il cuore della mattinata sarà Piazza Università: a partire dalle 11:00 si terrà la cerimonia ufficiale con il passaggio in rassegna, l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno d’Italia, quest’anno affidata al coro dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Seguiranno la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, l’allocuzione del Prefetto di Catania e i significativi interventi dei ragazzi Sindaci. Ad accompagnare musicalmente lo sfilamento e l’intero cerimoniale saranno le note della Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Zafferana Etnea.

Per tutta la giornata, inoltre, Piazza Stesicoro e Piazza Duomo ospiterà diversi stand espositivi curati da Enti e Istituzioni del territorio, offrendo un’occasione di incontro e approfondimento per i cittadini.

Il programma prevede anche due importanti appuntamenti pomeridiani. Alle 12:30, presso la sala multifunzionale del Palazzo Centrale del Rettorato, verrà inaugurata la mostra temporanea dal titolo “80vogliadiRepubblica”. Le celebrazioni si concluderanno infine alle 18:00 al Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele II, n. 119) con la cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, evento blindato e riservato ai soli invitati.

Una giornata di festa, memoria e senso civico per riaffermare i valori di unità e democrazia nel cuore della città etnea.

Il programma

Programma delle Celebrazioni: 2 Giugno 2026