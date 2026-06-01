Tra gli appuntamenti più attesi di Etna Comics 2026 c’è il firmacopie con Paolo Mottura, uno degli artisti più apprezzati del fumetto italiano contemporaneo. Illustratore, copertinista e autore dal tratto immediatamente riconoscibile, Mottura ha contribuito negli ultimi decenni a rinnovare l’immaginario Disney, regalando ai lettori alcune delle tavole più spettacolari e iconiche pubblicate su Topolino. Un’occasione imperdibile per gli appassionati che hanno avuto la possibilità di incontrare dal vivo uno dei protagonisti della grande scuola disneyana italiana.

Un talento nato tra matite e immaginazione

La passione di Paolo Mottura per il disegno nasce molto presto. Fin da bambino preferisce trascorrere il tempo tra fogli e matite piuttosto che dedicarsi ai giochi più comuni della sua età. Mentre i coetanei giocano all’aperto, lui inventa personaggi, costruisce mondi e dà forma alle storie che popolano la sua immaginazione.

I primi esperimenti artistici risalgono proprio all’infanzia, quando crea personaggi come Bobo l’elefante e il camion Berlini. Anche le prime esperienze nei concorsi di disegno non portano risultati memorabili, ma rappresentano tappe fondamentali di un percorso che negli anni successivi lo porterà a perfezionare il proprio stile. Durante il liceo i suoi lavori iniziano a circolare tra compagni e amici, conquistando apprezzamenti e rendendo evidente un talento destinato a crescere.

Dalla formazione artistica alle grandi storie Disney

Nel corso degli anni Mottura sviluppa uno stile personale caratterizzato da dinamismo, attenzione ai dettagli e una straordinaria capacità narrativa. La sua carriera si intreccia progressivamente con il mondo Disney, dove diventa uno degli autori più apprezzati sia dai lettori sia dagli addetti ai lavori.

Le sue tavole si distinguono per l’impatto cinematografico delle inquadrature e per una ricerca grafica che riesce a coniugare tradizione e innovazione. Attraverso le sue interpretazioni, personaggi storici come Topolino, Paperino e Zio Paperone continuano a parlare a generazioni diverse di lettori, confermando la vitalità di un universo narrativo che da quasi un secolo continua a rinnovarsi.

Topolino, un personaggio che cambia con il tempo

Secondo Mottura, uno dei segreti della longevità dei personaggi Disney risiede proprio nella capacità degli autori di reinterpretarli continuamente. Figure come Topolino e Paperino non sono rimaste immutate nel corso dei decenni, ma hanno saputo evolversi grazie al contributo di generazioni di sceneggiatori e disegnatori.

L’artista sottolinea spesso il ruolo fondamentale di autori come Floyd Gottfredson e Carl Barks, veri architetti dell’identità moderna dei personaggi Disney. Se il Topolino delle origini era poco più di una mascotte simpatica, nel tempo è diventato un protagonista complesso, capace di affrontare avventure sempre nuove. Anche la scuola italiana Disney ha avuto un ruolo decisivo in questa evoluzione, contribuendo a esportare nel mondo una propria visione narrativa e artistica che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento internazionale.

L’appuntamento con i fan a Etna Comics 2026

Il firmacopie di Paolo Mottura rappresenta un’opportunità speciale per incontrare uno degli artisti che hanno contribuito a scrivere la storia recente del fumetto Disney. Per i lettori di Topolino sarà l’occasione per ricevere un autografo, scoprire curiosità sul lavoro dietro le quinte e confrontarsi con un autore che ha dedicato la propria carriera a dare nuova vita a personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

In un contesto come Etna Comics, dove convivono fumetto, illustrazione, cinema e cultura pop, la presenza di Mottura conferma ancora una volta il valore della tradizione fumettistica italiana e il ruolo centrale che gli autori continuano ad avere nell’evoluzione di personaggi capaci di attraversare epoche, generazioni e linguaggi diversi senza perdere il loro fascino.