Tra gli ospiti di Etna Comics 2026 c’è anche Federic, nome ormai noto a chiunque segua il mondo del collezionismo, dei videogiochi e delle carte Pokémon. La sua storia è una di quelle che raccontano perfettamente come le passioni nate durante l’infanzia possano trasformarsi in opportunità professionali concrete, soprattutto nell’era dei social network e dell’e-commerce. Da semplice appassionato a imprenditore di successo, Federic rappresenta un caso emblematico di come la cultura pop contemporanea sia in grado di generare nuove professioni e nuovi mercati, capaci di coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo.

Dalla passione per Nintendo al successo sui social

Quando Federico Profaizer apre il suo canale YouTube nel 2012, il panorama dei creator italiani è ancora agli inizi. I suoi primi contenuti sono dedicati principalmente all’universo Nintendo e ai videogiochi che hanno accompagnato la crescita di un’intera generazione. All’epoca, però, la creazione di contenuti online non rappresenta ancora una prospettiva professionale consolidata. Federico lavora infatti come pasticcere e conduce una vita lontana dai riflettori del web. Eppure, dietro quella quotidianità apparentemente ordinaria, si nasconde la volontà di costruire qualcosa di diverso.

Con il passare degli anni il suo canale cresce, la community aumenta e i contenuti diventano sempre più curati. Inizia così un percorso che lo porterà a trasformare una semplice passione in un vero e proprio lavoro. Un fenomeno che racconta molto dell’evoluzione degli ultimi quindici anni, durante i quali YouTube è diventato una piattaforma capace di creare nuove figure professionali e nuove opportunità economiche per chi è riuscito a intercettare interessi e passioni di un pubblico sempre più vasto.

Il boom delle carte Pokémon e la rivoluzione dell‘e-commerce

La vera svolta arriva nel 2020, un anno che segna profondamente il mercato del collezionismo a livello globale. Durante il periodo della pandemia e dei lockdown, milioni di persone riscoprono hobby e passioni legate alla propria infanzia. Tra questi, il fenomeno delle carte Pokémon conosce una crescita senza precedenti. Molti collezionisti tornano a cercare vecchie espansioni, altri iniziano a investire in prodotti sigillati, mentre una nuova generazione si avvicina per la prima volta a questo universo.

In un contesto caratterizzato dalla chiusura temporanea dei punti vendita fisici, gli acquisti si spostano sempre più verso il digitale. È qui che l’esperienza maturata da Federic sui social si rivela decisiva. Grazie alla fiducia costruita negli anni con la propria community, riesce a trasformare la crescente domanda in un progetto imprenditoriale strutturato. Nasce così FedericStore, oggi una delle realtà più conosciute del settore in Italia. Un successo che dimostra come la combinazione tra comunicazione online, competenza e commercio elettronico possa generare modelli di business completamente nuovi rispetto al passato.

Il fascino della rarità: perché alcune carte valgono una fortuna

A rendere così affascinante il mondo del collezionismo è soprattutto il concetto di rarità. Una dinamica che non riguarda soltanto le carte Pokémon, ma accomuna molti settori, dall’arte contemporanea ai francobolli, fino alle monete storiche. Il valore di un oggetto da collezione nasce infatti dall’incontro tra disponibilità limitata, stato di conservazione e desiderio da parte degli acquirenti.

Nel caso delle carte Pokémon, elementi come l’edizione di appartenenza, la lingua di stampa, eventuali errori tipografici o la certificazione professionale possono fare la differenza tra una carta da pochi euro e un esemplare capace di raggiungere cifre straordinarie. Alcuni pezzi particolarmente rari vengono custoditi in cassette di sicurezza bancarie, esattamente come opere d’arte o gioielli di grande valore. Non sorprende quindi che negli ultimi anni il mercato abbia attirato non solo collezionisti appassionati, ma anche investitori e personaggi pubblici interessati a un settore in continua crescita. In questo contesto, la competenza di figure come Federic diventa fondamentale per orientarsi in un mercato sempre più complesso e specializzato.

Cultura pop, imprenditoria e nuove professioni

La storia di Federic va oltre il semplice successo economico. Rappresenta infatti un esempio concreto di come la cultura pop possa diventare un motore di innovazione e imprenditorialità. Quello che negli anni Novanta era considerato un semplice passatempo per bambini è oggi un ecosistema globale che coinvolge editori, creator, piattaforme digitali, eventi internazionali e milioni di collezionisti. Le carte Pokémon sono diventate un fenomeno culturale capace di attraversare generazioni, mantenendo intatto il proprio fascino a quasi trent’anni dalla loro nascita.

La presenza di Federic a Etna Comics 2026 assume quindi un significato particolare. Non si tratta soltanto dell’incontro con uno youtuber di successo, ma dell’occasione per riflettere su come internet abbia trasformato passioni e hobby in nuove opportunità professionali. In un evento che celebra da sempre fumetti, videogiochi, cinema e intrattenimento, la sua esperienza racconta una delle evoluzioni più interessanti della cultura contemporanea: quella di una generazione che ha saputo trasformare ciò che amava da bambina in una professione capace di creare valore, lavoro e nuove prospettive economiche.