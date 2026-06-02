Giovedì 4 giugno 2026, a partire dalle ore 9,30, Palazzo della Cultura di Catania ospiterà Secure Talks, evento istituzionale dedicato alla sicurezza digitale nella Pubblica Amministrazione, organizzato da Fortinet in collaborazione con il Comune di Catania che sarà rappresentato dal sindaco Enrico Trantino, dall’assessora all’innovazione tecnologica Viviana Lombardo e dal direttore dei Sistemi Informativi Vincenzo Passanisi.

La cybersecurity è oggi una priorità strategica per le amministrazioni pubbliche. Anche alla luce degli investimenti previsti dal PNRR, i Comuni sono chiamati a rafforzare le proprie infrastrutture digitali per garantire continuità operativa, protezione dei dati e sicurezza dei servizi ai cittadini.

In questo contesto, l’Amministrazione Comunale ha avviato un progetto strutturato di cybersecurity in collaborazione con Fortinet, leader globale nella cybersecurity.

L’evento riunirà rappresentanti di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, docenti dell’Università di Catania e altri stakeholder istituzionali e territoriali. L’evento rappresenta un’occasione di confronto approfondito sulle strategie necessarie a proteggere i Comuni e gli ecosistemi digitali interconnessi, nei quali amministrazioni locali, reti di trasporto, infrastrutture portuali e aeroportuali, telecomunicazioni e servizi pubblici condividono dati, piattaforme e processi critici.