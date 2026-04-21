La scuola come laboratorio di futuro e l’impresa come opportunità di crescita personale e professionale. È questo il senso della giornata conclusiva de “L’impresa dei tuoi sogni”, il progetto promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Catania per diffondere tra gli studenti la cultura d’impresa e stimolare creatività, spirito innovativo e capacità progettuale. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 22 aprile, a Palazzo della Cultura, dove oltre 120 studenti provenienti da cinque istituti della provincia etnea si confronteranno con il mondo imprenditoriale presentando le proprie idee di business.

Un progetto per avvicinare i giovani all’impresa

Il percorso formativo che ha portato alla giornata finale ha coinvolto gli studenti in una serie di lezioni frontali e incontri diretti con giovani imprenditori del territorio, offrendo un punto di vista concreto su cosa significhi fare impresa oggi. L’obiettivo non è stato soltanto trasmettere nozioni teoriche, ma soprattutto stimolare nei ragazzi una mentalità orientata all’innovazione e alla risoluzione dei problemi, partendo da bisogni reali e trasformandoli in possibili modelli di business.

Gli istituti coinvolti, tra cui IT Archimede, ITIS Galileo Ferraris, IIS Marconi Mangano, ISS Benedetto Radice e ITI S. Cannizzaro, hanno così avuto l’opportunità di avvicinarsi a dinamiche economiche e organizzative spesso lontane dal tradizionale percorso scolastico, ma sempre più centrali nel mondo del lavoro contemporaneo.

Le idee degli studenti al centro della giornata

La mattinata, in programma alle ore 9:30 presso il Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele II, rappresenterà il momento culminante del progetto. Gli studenti presenteranno le proprie idee di impresa sviluppate nel corso del percorso formativo, confrontandosi con una giuria composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo. Le proposte saranno valutate non solo in termini di fattibilità economica, ma anche per la capacità di innovazione, sostenibilità e impatto sociale. La giornata si concluderà con la proclamazione e la premiazione dei progetti migliori, riconoscendo l’impegno e la creatività dei partecipanti e valorizzando il lavoro svolto durante i mesi di formazione.

Impresa, scuola e territorio: un ponte per il futuro

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra scuola e sistema produttivo, con l’obiettivo di ridurre la distanza tra formazione e mondo del lavoro. Come sottolineato dai rappresentanti dei Giovani Imprenditori di Confindustria, investire sui giovani significa investire sul futuro del territorio, creando occasioni di crescita e orientamento consapevole.

In questo senso, il progetto non si limita a un’esperienza didattica, ma diventa un vero e proprio laboratorio di cittadinanza economica, in cui gli studenti possono sperimentare competenze trasversali fondamentali come il lavoro di squadra, la comunicazione e il problem solving. Un percorso che, partendo dalle scuole, punta a costruire una nuova generazione di imprenditori e professionisti più consapevoli, innovativi e radicati nel tessuto sociale ed economico della provincia etnea.