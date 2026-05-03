La cultura torna a spalancare le porte ai cittadini e ai migliaia di studenti fuori sede che popolano il capoluogo etneo. Oggi, domenica 3 maggio, si rinnova l’appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti archeologici, parchi e monumenti statali.

Nonostante la pressione della sessione d’esami alle porte, l’occasione è ghiotta per riscoprire il patrimonio storico di una Catania “nascosta” tra i palazzi del centro, troppo spesso ignorata nel tran-tran quotidiano tra una lezione e l’altra. Dal complesso del Teatro Romano, incastonato nel cuore di via Vittorio Emanuele, alle suggestioni bizantine delle Terme della Rotonda, la città offre un itinerario a costo zero che coniuga svago e approfondimento storico.

In questa guida, ecco i siti visitabili gratuitamente oggi a Catania, con tutti i dettagli su orari, accessi e i percorsi consigliati per una domenica all’insegna dell’arte.

Disclaimer Le informazioni relative a orari e modalità di accesso sono fornite sulla base delle ultime comunicazioni ufficiali. Tuttavia, poiché i siti web dei singoli musei potrebbero non essere aggiornati in tempo reale, vi invitiamo a consultare le pagine social ufficiali (Facebook/Instagram) o a contattare direttamente le strutture prima di mettervi in viaggio, così da evitare spiacevoli sorprese o chiusure dell’ultimo minuto.

Teatro Romano e Odeon: Il cuore antico

È il gioiello nascosto tra i palazzi di via Vittorio Emanuele. Entrando, il rumore del traffico sparisce, sostituito dal fascino delle gradinate in pietra lavica e marmo che un tempo ospitavano fino a 7.000 spettatori.

Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci

Aderisce pienamente alla giornata, mettendo a disposizione un ventaglio di siti che spaziano dal centro storico cittadino fino ai poli museali della provincia. Un’occasione preziosa per staccare dai libri e riscoprire un patrimonio che, con l’arrivo della primavera, adegua i propri orari ai flussi turistici della bella stagione.

Terme Rotonda: architettura mozzafiato

A pochi passi dal Teatro Romano sorge una struttura che spesso passa inosservata ma che vanta una cupola tra le più antiche e meglio conservate, seconda quasi solo al Pantheon di Roma per concezione.

Curiosità: l’edificio è stato trasformato in chiesa in epoca bizantina, il che ha permesso la sua incredibile conservazione.

Orario di apertura: 09:00 – 13:00.

Indirizzo: via della Rotonda.

Chiesa di San Francesco Borgia

Per gli amanti del barocco, la splendida chiesa di via Crociferi apre le sue porte, ma solo per la fascia antimeridiana.

Orario: 09:00 – 13:00.

Castello Ursino: storia e mostre

Sebbene il Castello ospiti spesso mostre temporanee a pagamento, la struttura federiciana e le collezioni civiche permanenti sono spesso accessibili o visitabili nel cortile e nelle aree comuni durante le giornate di promozione ministeriale (si consiglia di verificare all’ingresso per eventuali riduzioni su mostre specifiche).

Perché andarci: per respirare l’atmosfera della Catania medievale e ammirare i possenti torrioni che resistettero alla colata lavica del 1669.

Orario di apertura: 09:00 – 19:00.

Altri siti visitabili a Catania

Palazzo della Cultura : ingresso libero

: ingresso libero Museo Emilio Greco (presso Palazzo della Cultura): €. 2 (Il biglietto comprende la visita al Museo Vincenzo Bellini e si acquista presso il Museo Vincenzo Bellini)

(presso Palazzo della Cultura): €. 2 (Il biglietto comprende la visita al Museo Vincenzo Bellini e si acquista presso il Museo Vincenzo Bellini) Museo Vincenzo Bellini: €. 2 (Il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco – Palazzo della Cultura)

€. 2 (Il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco – Palazzo della Cultura) Polo Museale Santa Chiara: €. 3

€. 3 Chiesa di San Nicolò l’Arena: ingresso libero

ingresso libero Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l’Arena: €. 1

€. 1 Anfiteatro Romano : piazza Stesicoro dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ultimo ingresso 16,30 biglietto ridotto

: piazza Stesicoro dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ultimo ingresso 16,30 biglietto ridotto Museo del Cinema di Catania : un viaggio nella settima arte tra immagini e suggestioni del grande schermo (Ciminiere costo 1 euro)

: un viaggio nella settima arte tra immagini e suggestioni del grande schermo (Ciminiere costo 1 euro) Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943: storia, coraggio e memoria di un evento che cambiò il destino dell’Italia (Ciminiere costo 1 euro)

storia, coraggio e memoria di un evento che cambiò il destino dell’Italia (Ciminiere costo 1 euro) Museo degli antichi strumenti di scrittura: la scrittura come patrimonio dell’umanità, dalle origini ad oggi (Ciminiere costo 1 euro)

Oltre Catania:

In provincia: Adrano, Caltagirone e Centuripe

La domenica gratuita è l’occasione perfetta per una gita fuori porta alla scoperta dei musei regionali dell’area metropolitana.

Adrano – Museo Regionale “Saro Franco”: ospitato all’interno del suggestivo Castello Normanno, il museo offre una panoramica sulla storia del territorio simetino. Orario oggi: 09:00 – 13:00.

Caltagirone – Museo Regionale della Ceramica: temporaneamente allestito presso il prestigioso Palazzo Libertini , racconta la millenaria tradizione calatina famosa in tutto il mondo. Orario: 09:00 – 18:30 (Orario continuato).

Centuripe – Museo Archeologico Regionale: definita “la piccola Roma di Sicilia”, Centuripe espone reperti di inestimabile valore, tra cui i celebri ritratti della famiglia imperiale giulio-claudia. Orario: 09:00 – 18:30 (Orario continuato).



Oltre provincia

Un salto a Naxos

Se hai la possibilità di spostarti, ricorda che la gratuità vale per tutti i siti regionali. Il Parco Archeologico di Naxos e Taormina (inclusi il Teatro Antico e Isolabella) aderisce all’iniziativa. Un’ottima scusa per unire cultura e una passeggiata sul lungomare.

Aggiornamenti Lista AVVISO AI LETTORI: Le informazioni su orari e aperture sono state raccolte tramite le ultime comunicazioni ufficiali disponibili. Tuttavia, data la frequente mancata sincronizzazione dei portali istituzionali, vi invitiamo caldamente a verificare l’effettiva apertura consultando le pagine Facebook ufficiali o contattando direttamente le strutture prima di mettervi in viaggio, onde evitare chiusure inaspettate. Inoltre, in assenza di un elenco unico e definitivo di tutti i siti aderenti all’iniziativa, è possibile che alcune realtà locali non siano state inserite in questa guida. Se riscontrate omissioni o volete suggerire l’aggiunta di un sito archeologico o museale, vi preghiamo di inviare una segnalazione alla nostra redazione all’indirizzo: redazione@liveunict.com.