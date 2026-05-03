La cultura torna a spalancare le porte ai cittadini e ai migliaia di studenti fuori sede che popolano il capoluogo etneo. Oggi, domenica 3 maggio, si rinnova l’appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti archeologici, parchi e monumenti statali.
Nonostante la pressione della sessione d’esami alle porte, l’occasione è ghiotta per riscoprire il patrimonio storico di una Catania “nascosta” tra i palazzi del centro, troppo spesso ignorata nel tran-tran quotidiano tra una lezione e l’altra. Dal complesso del Teatro Romano, incastonato nel cuore di via Vittorio Emanuele, alle suggestioni bizantine delle Terme della Rotonda, la città offre un itinerario a costo zero che coniuga svago e approfondimento storico.
In questa guida, ecco i siti visitabili gratuitamente oggi a Catania, con tutti i dettagli su orari, accessi e i percorsi consigliati per una domenica all’insegna dell’arte.
Teatro Romano e Odeon: Il cuore antico
È il gioiello nascosto tra i palazzi di via Vittorio Emanuele. Entrando, il rumore del traffico sparisce, sostituito dal fascino delle gradinate in pietra lavica e marmo che un tempo ospitavano fino a 7.000 spettatori.
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Cosa vedere: Non limitarti alla cavea del Teatro. Accanto sorge l’Odeon, una struttura semicircolare più piccola utilizzata per i concorsi poetici e musicali. Ammira il contrasto tra il nero della lava e il rosso dei mattoni romani.
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Orario di apertura: 09:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30).
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Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 266.
Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci
Aderisce pienamente alla giornata, mettendo a disposizione un ventaglio di siti che spaziano dal centro storico cittadino fino ai poli museali della provincia. Un’occasione preziosa per staccare dai libri e riscoprire un patrimonio che, con l’arrivo della primavera, adegua i propri orari ai flussi turistici della bella stagione.
Terme Rotonda: architettura mozzafiato
A pochi passi dal Teatro Romano sorge una struttura che spesso passa inosservata ma che vanta una cupola tra le più antiche e meglio conservate, seconda quasi solo al Pantheon di Roma per concezione.
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Curiosità: l’edificio è stato trasformato in chiesa in epoca bizantina, il che ha permesso la sua incredibile conservazione.
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Orario di apertura: 09:00 – 13:00.
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Indirizzo: via della Rotonda.
Chiesa di San Francesco Borgia
Per gli amanti del barocco, la splendida chiesa di via Crociferi apre le sue porte, ma solo per la fascia antimeridiana.
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Orario: 09:00 – 13:00.
Castello Ursino: storia e mostre
Sebbene il Castello ospiti spesso mostre temporanee a pagamento, la struttura federiciana e le collezioni civiche permanenti sono spesso accessibili o visitabili nel cortile e nelle aree comuni durante le giornate di promozione ministeriale (si consiglia di verificare all’ingresso per eventuali riduzioni su mostre specifiche).
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Perché andarci: per respirare l’atmosfera della Catania medievale e ammirare i possenti torrioni che resistettero alla colata lavica del 1669.
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Orario di apertura: 09:00 – 19:00.
Altri siti visitabili a Catania
- Palazzo della Cultura: ingresso libero
- Museo Emilio Greco (presso Palazzo della Cultura): €. 2 (Il biglietto comprende la visita al Museo Vincenzo Bellini e si acquista presso il Museo Vincenzo Bellini)
- Museo Vincenzo Bellini: €. 2 (Il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco – Palazzo della Cultura)
- Polo Museale Santa Chiara: €. 3
- Chiesa di San Nicolò l’Arena: ingresso libero
- Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l’Arena: €. 1
- Anfiteatro Romano: piazza Stesicoro dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ultimo ingresso 16,30 biglietto ridotto
- Museo del Cinema di Catania: un viaggio nella settima arte tra immagini e suggestioni del grande schermo (Ciminiere costo 1 euro)
- Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943:storia, coraggio e memoria di un evento che cambiò il destino dell’Italia (Ciminiere costo 1 euro)
- Museo degli antichi strumenti di scrittura: la scrittura come patrimonio dell’umanità, dalle origini ad oggi (Ciminiere costo 1 euro)
Oltre Catania:
In provincia: Adrano, Caltagirone e Centuripe
La domenica gratuita è l’occasione perfetta per una gita fuori porta alla scoperta dei musei regionali dell’area metropolitana.
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Adrano – Museo Regionale “Saro Franco”: ospitato all’interno del suggestivo Castello Normanno, il museo offre una panoramica sulla storia del territorio simetino.
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Orario oggi: 09:00 – 13:00.
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Caltagirone – Museo Regionale della Ceramica: temporaneamente allestito presso il prestigioso Palazzo Libertini, racconta la millenaria tradizione calatina famosa in tutto il mondo.
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Orario: 09:00 – 18:30 (Orario continuato).
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Centuripe – Museo Archeologico Regionale: definita “la piccola Roma di Sicilia”, Centuripe espone reperti di inestimabile valore, tra cui i celebri ritratti della famiglia imperiale giulio-claudia.
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Orario: 09:00 – 18:30 (Orario continuato).
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Oltre provincia
Un salto a Naxos
Se hai la possibilità di spostarti, ricorda che la gratuità vale per tutti i siti regionali. Il Parco Archeologico di Naxos e Taormina (inclusi il Teatro Antico e Isolabella) aderisce all’iniziativa. Un’ottima scusa per unire cultura e una passeggiata sul lungomare.