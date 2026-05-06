Prende il via il casting per “Ape Regina”, nuovo film thriller prodotto da MOVIESTART PRODUCTION S.R.L. e diretto da Alberto De Luca. Le selezioni si terranno a Catania sabato 9 e domenica 10 maggio, alla presenza diretta del regista Alberto De Luca e del produttore Roberto Siepi. La produzione è alla ricerca di talenti per le seguenti figure:

Attori/Attrici; età dai 25 ai 70 anni

Comparse; età dai 30 ai 50 anni

Figurazioni speciali; età dai 18 ai 25 anni

Ragazzina; capelli scuri, età dai 12 ai 15 anni

Modalità di partecipazione

Il Casting si terrà Sabato 9 e Domenica 10 maggio 2026, dalle ore 9:00–13:00 | 15:00–18:00, presso il Palazzo Ardizzone Gioeni, Via Etnea 595, primo piano, Catania, con la presenza straordinaria del Regista Alberto De Luca e il Produttore Roberto Siepi. Per attori e attrici è richiesta la consegna di un curriculum artistico aggiornato e fotografie recenti (o book/self-test). Non è obbligatoria la prenotazione, ma si consiglia di arrivare con un leggero anticipo per evitare lunghe attese. Per comparse e figurazioni basterà presentarsi con un documento di identità e foto formato tessera.

La Trama

“Ape Regina”, racconta la storia di Lea, 45enne cresciuta dallo zio Vanni alla scuola della vendetta e del “nessuno deve toccare quello che è tuo”. Erede del giro di (mali) affari del padre, nel corso degli anni ne ha fatto un vero e proprio impero, inimicandosi i boss locali e pestando i piedi alle persone sbagliate. Con lei c’è il fratello minore Ricky, dedito più agli eccessi che ai business di famiglia ma che, alla soglia dell’età adulta, ambisce a quello che sente spettargli di diritto in quanto uomo di casa: le chiavi del regno. Quando l’esuberante e misteriosa Agata irrompe nelle loro vite, niente sarà più come prima.

Il Territorio come Protagonista

Le riprese si svolgeranno interamente a Catania, in stretta collaborazione con la Film Commission Catania, che supporterà la produzione nella valorizzazione delle location urbane e nel coinvolgimento del tessuto artistico locale. Il territorio siciliano farà da cornice perfetta alle atmosfere tese e contemporanee del thriller.

“Ape Regina” è un racconto di potere, legami familiari e rivincite, ambientato in un mondo in cui ogni scelta ha un prezzo. Cerchiamo volti autentici, capaci di restituire verità e intensità a personaggi complessi e stratificati”, dichiara il regista Alberto De Luca. “Scegliere Catania è stata una scelta creativa prima che logistica. Grazie al supporto della Film Commission e alla ricchezza del territorio, abbiamo trovato il palcoscenico ideale per una storia che punta a coniugare tensione narrativa e radice mediterranea”, aggiunge il produttore Roberto Siepi.

Il progetto cinematografico sarà inserito nei circuiti nazionali e in tutte le piattaforme streaming.

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