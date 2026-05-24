È stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre stava spacciando droga comodamente da casa, ove peraltro era ristretto in regime di arresti domiciliari. Lo stratagemma ideato da un catanese di 49 anni è stato scoperto dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, durante un’attività di monitoraggio nel quartiere San Cristoforo.

I poliziotti, insospettiti da un insolito andirivieni, si sono appostati nei pressi dell’abitazione, notando la presenza di alcuni giovani in attesa davanti al portone. Ad un certo punto, si è aperta la finestra al piano terra e uno dei ragazzi si è avvicinato, ricevendo una bustina contenente, verosimilmente, sostanza stupefacente. Ultimata la consegna, l’uomo ha richiuso la finestrella in attesa del prossimo acquirente.

Tutta la scena è stata immortalata dai poliziotti che sono poi intervenuti bloccando l’acquirente: il giovane aveva ancora in mano la bustina con all’interno marijuana. Una volta sequestrata la droga, l’acquirente è stato segnalato in Prefettura quale assuntore.

Dalle verifiche è emerso che il 49enne era sottoposto ai domiciliari in quanto già condannato per reati analoghi. Per evitare di essere sorpreso fuori casa, l’uomo utilizzava la finestrella della cucina che si affaccia sulla strada per interagire direttamente con gli acquirenti.

Alla luce di quanto accaduto, il 49enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva. Sentito il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato ricollocato ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.