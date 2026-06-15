Cinque serate dedicate ai nuovi talenti del cinema internazionale, cinque registi alle prese con il loro primo lungometraggio e un viaggio attraverso storie, culture e linguaggi provenienti da tutto il mondo. Torna anche quest’anno Magma Debut, la rassegna dedicata al cinema d’esordio che arricchisce il programma di Magma – Mostra di Cinema Breve 2026. Dal 15 al 19 giugno, tra l’Arena Argentina di Catania e il Margherita Multisala di Acireale, il pubblico potrà scoprire opere prime già premiate nei principali festival internazionali, confermando il ruolo della manifestazione come osservatorio privilegiato sulle nuove voci del cinema contemporaneo.

Un festival che scommette sui registi del futuro

Giunto alla sua quinta edizione, Debut continua a distinguersi per la capacità di individuare e valorizzare autori emergenti provenienti da diversi Paesi. L’iniziativa nasce come naturale estensione di Magma, storica rassegna dedicata al cortometraggio, e offre ai registi al primo approccio con il formato lungo una preziosa vetrina internazionale.

Anche nel 2026 la direzione artistica è affidata al regista e sceneggiatore Andrea Magnani, che ha costruito una selezione capace di coniugare qualità artistica, innovazione narrativa e attenzione alle nuove sensibilità del cinema mondiale. Al termine della manifestazione, una giuria composta dalla regista Silvia Brunelli, dalla produttrice lettone Elina Losa e dall’attrice catanese Manuela Ventura assegnerà il Premio Debut al miglior lungometraggio d’esordio.

Dalla Francia alle Filippine: storie che attraversano il mondo

La rassegna prende il via con “Nino”, opera prima della regista francese Pauline Loqués, già premiata con il César come miglior esordio cinematografico. Nei giorni successivi il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Muy lejos” dello spagnolo Gerard Oms, intenso racconto di smarrimento e rinascita personale ambientato nei Paesi Bassi, e all’anteprima italiana di “Backstage Madness”, firmato dal regista kirghiso Amanbek Azhymat.

Il film propone una riflessione ironica e amara sul rapporto tra creatività e mercato, raccontando le difficoltà di un autore costretto a modificare la propria visione artistica per soddisfare produttori e investitori. Il programma proseguirà con “Filipiñana” del regista filippino Rafael Manuel, già vincitore del Golden Gate Award al San Francisco International Film Festival, confermando il respiro internazionale dell’intera manifestazione.

La Sicilia protagonista con “Gioia mia”

L’ultima serata porterà il festival ad Acireale e riporterà simbolicamente il racconto in Sicilia grazie a “Gioia mia”, opera prima della regista palermitana Margherita Spampinato. Il film racconta la storia di Nico, un ragazzo cresciuto in una famiglia laica che trascorre un’estate nell’isola insieme a una nonna profondamente religiosa.

Una vicenda che intreccia formazione, identità e rapporti familiari, conquistando pubblico e critica fino a ottenere importanti riconoscimenti ai David di Donatello, tra cui il premio per il miglior film d’esordio e quello per la migliore attrice protagonista assegnato ad Aurora Quattrocchi. La presenza di un’opera siciliana all’interno della selezione rappresenta un ulteriore elemento di interesse per una manifestazione che guarda al mondo senza perdere il legame con il territorio.

Cinema, formazione e nuove opportunità creative

Accanto alle proiezioni, Magma Debut ospita anche la Summer School dedicata allo sviluppo di sceneggiature per opere prime, un laboratorio intensivo che coinvolge sei giovani registi emergenti selezionati attraverso un bando nazionale. Guidati dal tutor greco Nicos Panayotopoulos, i partecipanti avranno l’opportunità di affinare i propri progetti e confrontarsi con professionisti del settore.

L’iniziativa, sostenuta da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, rafforza la missione culturale della manifestazione: non soltanto mostrare il cinema che nasce, ma contribuire concretamente alla crescita delle nuove generazioni di autori. Grazie al sostegno delle istituzioni locali, della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura, Magma continua così a rappresentare uno dei più importanti punti di riferimento per il cinema indipendente e per la scoperta dei talenti del futuro.