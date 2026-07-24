L’ultimo weekend di luglio si preannuncia ricco di appuntamenti a Catania e in tutta la provincia. Dal grande richiamo dei concerti di Emma e Blanco alla Villa Bellini alle manifestazioni dedicate ai sapori del territorio, passando per festival musicali, visite guidate, spettacoli teatrali e mostre d’arte, il calendario offre occasioni per tutti i gusti. Ecco gli eventi da segnare in agenda per vivere un fine settimana all’insegna della musica, della cultura e delle eccellenze Siciliane.

Emma e Blanco protagonisti del weekend musicale

Il grande richiamo del fine settimana è senza dubbio rappresentato dai concerti in programma alla Villa Bellini, cuore del Catania Summer Fest:

Sabato 25 luglio salirà sul palco Emma, pronta a ripercorrere i successi che hanno segnato la sua carriera insieme ai brani più recenti.

Domenica 26 luglio sarà invece la volta di Blanco, tra gli artisti più seguiti della scena musicale italiana, che porterà a Catania uno degli appuntamenti del suo tour estivo.

La musica, però, non si ferma qui: il cartellone propone anche il concerto del Paolo Fresu Devil Quartet in Piazza Dante Alighieri, il festival internazionale Alkantara Fest a Zafferana Etnea con artisti provenienti da tutto il mondo e “Rebound!”, la rassegna dedicata alla percussione contemporanea e alla musica da camera in programma a Motta Sant’Anastasia.

Sapori di Sicilia tra Nicolosi, San Gregorio e Maletto

Il weekend sarà anche un viaggio tra le eccellenze gastronomiche del territorio etneo. Nicolosi ospita “Porta dell’Etna aperta sulla Sicilia”, una manifestazione che celebra prodotti tipici, tradizioni locali e cultura con degustazioni, spettacoli e iniziative dedicate ai visitatori. A San Gregorio di Catania torna “La Collina del Gusto”, due giornate tra show cooking, laboratori, musica dal vivo e incontri dedicati alle produzioni locali. Tra gli appuntamenti più attesi spicca inoltre la 39ª Sagra della Fragola di Maletto, che fino al 26 luglio animerà Piazza Umberto con stand gastronomici, degustazioni, spettacoli, musica e intrattenimento, confermandosi uno degli eventi estivi più amati della provincia.

Arte, visite guidate e spettacoli per tutta la famiglia

Gli amanti della cultura potranno scegliere tra numerose iniziative. A Catania proseguono le visite guidate serali “Rosso di sera” a Villa Cerami, occasione per scoprire uno dei palazzi storici dell’Università in una suggestiva atmosfera notturna. Alla Basilica di San Sebastiano è invece in programma “Granita in Arte”, un percorso che unisce la visita ai tesori artistici del complesso monumentale con una degustazione di granita artigianale. Continua anche la mostra dedicata al maestro Pietro Rausi negli spazi di Piazza Scammacca, mentre domenica sera il Cortile Platamone ospiterà la commedia “L’Amico del Diavolo”, rilettura in chiave brillante di uno dei grandi classici del teatro.

Un fine settimana ricco di occasioni tra musica, tradizioni e territorio

Completano il programma le iniziative organizzate nei comuni della provincia, come “Estate Insieme 2026” a Santa Venera Alta di Mascali, che propone serate dedicate alla convivialità con musica, animazione e specialità gastronomiche siciliane, e il Maazzeni Film Festival di Ragalna, dedicato al cinema indipendente. Tra concerti, festival, eventi enogastronomici, mostre e spettacoli, il territorio etneo offre un calendario particolarmente vario capace di coinvolgere residenti e turisti. Un fine settimana che conferma ancora una volta Catania e la sua provincia come una delle mete più vivaci dell’estate siciliana, con appuntamenti pensati per ogni fascia d’età e per ogni interesse.