Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, all’interno della sala giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino ha illustrato ufficialmente il ricco programma del Catania Summer Fest 2026, la grande rassegna estiva promossa e coordinata dal Comune. All’incontro con la stampa hanno preso parte gli assessori, il presidente del consiglio comunale, il direttore della Cultura Paolo Di Caro, il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e i numerosi rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni del territorio coinvolti nella complessa macchina organizzativa.

​Un’offerta variegata dal centro alle periferie: le location

​La nuova edizione propone una variegata offerta culturale, artistica, musicale, teatrale e cinematografica studiata per accendere i riflettori sia sui siti urbani di pregio storico e monumentale, sia su piazze e spazi situati nei diversi quartieri della città, unendo idealmente il centro alle periferie. Tra i tantissimi spettacoli di qualità selezionati dall’Amministrazione mediante avviso pubblico, per la prima volta i palcoscenici urbani saranno allestiti non solo alla Villa Bellini come nelle scorse edizioni ma anche in altre location: nella Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura, in piazza Federico II di Svevia (sotto il Castello Ursino), in piazza Palestro e in piazza Dante, proprio di fronte alla suggestiva Chiesa di San Nicolò l’Arena. Alla lista si aggiunge anche il centro fieristico “Le Ciminere” con degli eventi ancora in fase di programmazione.

I grandi live alla Villa Bellini e il piano “Palcoscenico Catania”

​Il cuore pulsante della grande musica dal vivo si conferma, anche per la stagione 2026, lo storico giardino pubblico cittadino. I grandi concerti nazionali e internazionali saranno infatti concentrati soprattutto nell’arena di Villa Bellini, lo spazio principale capace di accogliere migliaia di spettatori per i grandi eventi di massa. Parallelamente, grazie ai fondi stanziati dal Ministero della Cultura, prenderà il via il programma Palcoscenico Catania, che ospiterà iniziative sia di rango nazionale che locale in suggestivi spazi open air e scenari urbani diffusi.

​Cultura e turismo: la visione del sindaco Trantino

​La rassegna si inserisce in modo organico nell’ambito delle politiche di valorizzazione culturale e promozione turistica volute in prima persona dal sindaco Trantino, che ha scelto di mantenere per sé la delega alla Cultura. L’obiettivo dichiarato della giunta è quello di rendere sempre più fruibili, tanto ai cittadini quanto ai turisti, i mille palcoscenici naturali e architettonici che Catania offre, favorendo al contempo la coesione sociale e l’aggregazione nei quartieri nel segno dell’arte e dell’intrattenimento di qualità: “Vorrei che con questi eventi noi venissimo fuori anche da quella sindrome dei pesci rossi che molto spesso alcuni cittadini vivono. Cioè stare solo all’interno della loro boccia, guardare lo specchio, guardare quel che accade da una visione molto limitata, che magari poi costituisce lo schermo del loro computer e la tastiera – ha dichiarato Trantino –. Vorremmo dare un’occasione di uscire fuori e vedere che c’è un mondo reale in cui poi si può stare insieme, si può essere felici, si può anche godere di immagini e suoni che consentono di far fluire la loro sensibilità, di regalare quelle emozioni che poi danno l’adrenalina, danno il carburante per vivere meglio la propria il proprio modo di essere cittadini”.