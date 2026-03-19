Dopo aver annunciato nelle scorse settimane l’appuntamento di Palermo, il 24 luglio al Velodromo, i Modà raddoppiano la data siciliana inserendo in calendario un concerto alla Villa Bellini di Catania il 17 luglio 2026.

I biglietti per questo nuovo appuntamento saranno in vendita online dalle ore 14.00 di domani (20 marzo) e nei rivenditori abituali dalle ore 11.00 di mercoledì 25 marzo. Gli appuntamenti siciliani sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management.

Anche a Catania a condividere il palco con i Modà ci sarà Bianca Atzei, a conferma del rapporto profondo tra la band milanese e l’artista sarda che hanno pubblicato l’inedita “Ti amo ma non posso dirlo”. “È una canzone d’amore che al contrario dalle classiche canzoni d’amore, quelle che magari che raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l’uno dell’altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto” racconta Kekko Silvestre che aggiunge parlando della Atzei: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto tanto che non credo ci fermeremo qui perché tra noi c’è una grande alchimia, nella scrittura, nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita”.

A fare eco alle parole di Kekko quelle di Bianca: “Qualche mese fa Kekko mi ha preso per mano e mi ha portato in studio standomi molto vicino in un momento particolare della mia vita. Abbiamo iniziato a scrivere insieme, ad ascoltare provini, melodie. Da lì è nata “Ti amo ma non posso dirlo”, una canzone che mi ha toccato il cuore completamente. Era da tantissimo tempo che un brano non mi toccava corde così profonde, intime, in modo così intenso e forse ne avevo bisogno in un momento di blocco personale. Sono grata di questo regalo”.

“Ti amo ma non posso dirlo” è l’ultimo capitolo discografico di una storia lunga oltre 20 anni, una carriera che Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) hanno costruito canzone dopo canzone, concerto dopo concerto riconfermando ogni volta la propria identità artistica: liberarsi dal superfluo per restare fedeli a ciò che da sempre la rappresenta, ovvero la capacità di trasformare vissuti personali in memoria collettiva. Un dialogo continuo con chi, negli anni, li ha accompagnati fino all’ultimo abbraccio di Torino lo scorso 2 dicembre e che si rinnoverà la prossima estate.