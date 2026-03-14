Dopo l’annuncio del nuovo album MA’ e l’imminente partenza del tour nei palazzetti, BLANCO non dimentica il suo pubblico del Sud. È ufficiale: il cantautore bresciano tornerà a ruggire sotto il vulcano il prossimo 26 luglio 2026, ospite della rassegna Sotto il Vulcano Fest nella splendida cornice di Villa Bellini a Catania.

L’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno insieme alle altre date estive prodotte da Friends & Partners e Vivo Concerti, confermando la Sicilia come una delle tappe più calde e attese della stagione musicale 2026.

Il ritorno del “Fabbricante di Brividi”

Il concerto catanese non sarà solo l’occasione per riascoltare le hit che hanno scalato le classifiche negli ultimi anni, ma rappresenterà uno dei primi momenti live per scoprire le sonorità di MA’. Il nuovo disco, atteso per il 3 aprile 2026 (EMI Records Italy / Universal Music Italy), vanta la direzione artistica di Stefano Clessi e segna un’evoluzione fondamentale nel percorso artistico di Blanco.

Info utili per la data di Catania

Data: 26 luglio 2026

Location: Villa Bellini (Catania)

Festival: Sotto il Vulcano Fest

Apertura Prevendite: Le vendite sono scattate ufficialmente ieri, venerdì 13 marzo alle ore 18:00.