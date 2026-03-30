Dopo il grande successo sanremese con il brano “I romantici”, tra i più trasmessi in radio nelle ultime settimane, Tommaso Paradiso annuncia il suo attesissimo ritorno live sotto il cielo della Sicilia. Il cantautore romano farà tappa a Villa Bellini di Catania il prossimo 18 luglio, all’interno della cornice del Sotto il Vulcano Fest.

L’appuntamento catanese si inserisce nel nuovo tour estivo che seguirà la tranche primaverile nei palasport, riportando l’artista nella dimensione a lui più cara: il contatto diretto con il pubblico.

Un viaggio tra “Casa Paradiso” e i grandi successi

Il concerto a Catania sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album “Casa Paradiso”, oltre ai grandi classici che hanno segnato la carriera dell’ex frontman dei Thegiornalisti. La scaletta promette un’esplosione di emotività e un suono pieno, grazie alla solidissima band che accompagna l’artista da anni.

Sotto la direzione musicale di Matteo Cantaluppi, saliranno sul palco:

Sezione ritmica: Silvia Ottanà (basso) e Daniel Fasano (batteria).

Tastiere e pianoforte: Matteo Cantaluppi e Angelo Trabace.

Chitarre: Gianmarco Dottori (acustica), Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella (elettriche).

Cori: Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola.

Biglietti: info e vendite

I tour di Tommaso Paradiso sono prodotti da Live Nation. Mentre i biglietti per le date indoor nei palazzetti sono già disponibili, la caccia al posto per la tappa di Catania e per il resto del tour estivo inizierà ufficialmente dalle ore 14:00 di domani, martedì 31 marzo su livenation.it/tommasoparadiso e nei circuiti autorizzati.