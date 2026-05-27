Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 15.00, nella Sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura in Via Vittorio Emanuele 121, si terrà l’incontro pubblico di presentazione della rimodulazione del servizio di trasporto pubblico urbano gestito da AMTS Catania S.p.A.
La proposta punta all’ottimizzazione delle linee esistenti, al miglioramento della capacità del servizio e a una maggiore integrazione con la metropolitana FCE, favorendo l’interscambio modale e l’utilizzo coordinato dei diversi sistemi di trasporto pubblico.
All’incontro in cui verranno illustrati gli indirizzi strategici della rimodulazione e le principali proiezioni sugli effetti attesi per gli utenti, parteciperanno il Sindaco Enrico Trantino, l’Assessore alla Mobilità Luca Sangiorgio, l’Assessore alla Viabilità Carmelo Coppolino, il Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi e il Presidente di AMTS Salvatore Vittorio, .
L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per condividere con i cittadini e gli operatori del settore le linee guida della nuova rete di trasporto pubblico, aprendo un dialogo costruttivo sulla viabilità e la mobilità sostenibile della città.