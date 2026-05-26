Nuove modifiche alla viabilità alle porte di Catania. È scattato il senso unico alternato lungo una porzione della strada provinciale 70/I, un provvedimento che resterà in vigore a tempo indeterminato con efficacia immediata.

L’istituzione del senso unico

La rimodulazione del traffico si è resa necessaria per permettere lo svolgimento dei lavori di interramento della tratta ferroviaria. Gli interventi sono strettamente connessi all’estensione della pista dell’aeroporto di Fontanarossa e al potenziamento tecnologico e infrastrutturale del terzo binario della locale stazione dei treni. Per garantire la sicurezza all’interno dell’area di cantiere, nello stesso segmento stradale sono stati introdotti anche il divieto assoluto di sorpasso e l’obbligo di non superare la velocità massima di 20 km/h. La predisposizione e l’installazione della cartellonistica stradale provvisoria e dei relativi avvisi di pericolo sono a carico di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), che si occuperà di segnalare le variazioni al transito veicolare.