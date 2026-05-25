Concorso Agenzia delle Entrate 2026: nuova opportunità di lavoro a tempo indeterminato nell’Agenzia delle Entrate. È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 622 Assistenti Gestionali su tutto il territorio nazionale, con una quota riservata ai candidati residenti in Sicilia.

La selezione è rivolta esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 (invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, persone non vedenti e sorde).

Concorso Agenzia delle Entrate 2026: i posti disponibili in Sicilia

Il bando prevede complessivamente 18 posti distribuiti nelle sedi siciliane. Ecco dove:

Catania: 9 posti

Palermo: 8 posti

Ragusa: 1 posto

Concorso Agenzia delle Entrate: requisiti e come candidarsi

Per partecipare è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ogni candidato può presentare domanda per una sola provincia, purché risulti iscritto negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente e sia in stato di disoccupazione.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 17 giugno 2026, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Concorso Agenzia delle Entrate: la selezione

La procedura concorsuale consiste in un’unica prova scritta da 60 minuti, composta da 50 quesiti a risposta multipla su:

Elementi di diritto amministrativo

Compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate

Normativa sul pubblico impiego

Informatica

Lingua inglese

Per ogni risposta corretta sono previsti 0,60 punti, mentre ogni risposta errata comporterà una penalizzazione di 0,07 punti. Il punteggio minimo per superare la prova è di 18/30.

Cosa fa l’Assistente Gestionale

L’Assistente Gestionale svolge attività amministrative e di supporto operativo negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Le principali mansioni comprendono la gestione documentale e del protocollo, le attività di segreteria, l’aggiornamento dei dati nei sistemi informatici, la gestione degli archivi cartacei e digitali, l’elaborazione di prospetti e tabulati e il supporto alle attività amministrative dell’ufficio.

Per ulteriori aggiornamenti su opportunità di lavoro in Sicilia, consulta la sezione “Lavoro, stage ed opportunità” su LiveUniCT.