Concorso Agenzia delle Entrate 2026: nuova opportunità di lavoro a tempo indeterminato nell’Agenzia delle Entrate. È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 622 Assistenti Gestionali su tutto il territorio nazionale, con una quota riservata ai candidati residenti in Sicilia.
La selezione è rivolta esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 (invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, persone non vedenti e sorde).
Concorso Agenzia delle Entrate 2026: i posti disponibili in Sicilia
Il bando prevede complessivamente 18 posti distribuiti nelle sedi siciliane. Ecco dove:
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Catania: 9 posti
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Palermo: 8 posti
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Ragusa: 1 posto
Concorso Agenzia delle Entrate: requisiti e come candidarsi
Per partecipare è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ogni candidato può presentare domanda per una sola provincia, purché risulti iscritto negli elenchi del collocamento mirato territorialmente competente e sia in stato di disoccupazione.
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 17 giugno 2026, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.
Concorso Agenzia delle Entrate: la selezione
La procedura concorsuale consiste in un’unica prova scritta da 60 minuti, composta da 50 quesiti a risposta multipla su:
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Elementi di diritto amministrativo
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Compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Entrate
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Normativa sul pubblico impiego
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Informatica
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Lingua inglese
Per ogni risposta corretta sono previsti 0,60 punti, mentre ogni risposta errata comporterà una penalizzazione di 0,07 punti. Il punteggio minimo per superare la prova è di 18/30.
Cosa fa l’Assistente Gestionale
L’Assistente Gestionale svolge attività amministrative e di supporto operativo negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Le principali mansioni comprendono la gestione documentale e del protocollo, le attività di segreteria, l’aggiornamento dei dati nei sistemi informatici, la gestione degli archivi cartacei e digitali, l’elaborazione di prospetti e tabulati e il supporto alle attività amministrative dell’ufficio.
Per ulteriori aggiornamenti su opportunità di lavoro in Sicilia, consulta la sezione “Lavoro, stage ed opportunità” su LiveUniCT.