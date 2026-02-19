Il “God’s Plan” di Salmo fa tappa in Sicilia. Dopo una lunga attesa, il rapper sardo ha svelato il calendario ufficiale del suo “LIVE SUMMER 2026” e la città di Catania si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più caldi della stagione. Il rapper porterà sul palco del Wave Summer Music tutta la potenza del suo repertorio, in un’estate che segna il grande ritorno alle origini con il progetto Hellvisback.

Salmo a Catania: data e location

L’appuntamento siciliano è fissato per la seconda settimana di agosto, nel pieno del fermento dei festival estivi:

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, vedrà Salmo protagonista anche a Palermo l’11 agosto, consolidando un legame indissolubile con l’isola che da sempre risponde con numeri da record ai suoi live.

Biglietti per Catania: quando e dove acquistarli

La caccia al biglietto per la data di Catania inizierà ufficialmente tra poche ore. Ecco il cronoprogramma per non restare a bocca asciutta:

Venerdì 20 febbraio (ore 14:00): Prevendita esclusiva su Ticketone.it. I biglietti saranno disponibili solo su questa piattaforma per i primi cinque giorni. Mercoledì 25 febbraio (ore 11:00): Apertura delle vendite presso gli altri circuiti online e nei punti vendita fisici autorizzati.

Nota importante: L’organizzatore invita a diffidare dai siti di secondary ticketing e ad acquistare solo dai circuiti ufficiali indicati nei comunicati.

Non solo live: l’attesa per “Hellvisback 10 Years Later”

Il concerto di Catania non sarà un semplice show, ma la celebrazione di un decennio di storia del rap italiano. Il 3 aprile uscirà infatti “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, il nuovo progetto di Salmo (Sony Music Italy) che festeggia il disco cult del 2016.

Ad anticipare il tour è il nuovo singolo “CRACKERS”, fuori ora con un video in bianco e nero dall’estetica underground. Il brano è un attacco frontale alle pose e ai miti del successo del rap contemporaneo, un ritorno a quella scrittura cruda e magnetica che ha reso Salmo un’icona.

Dettagli del tour completo:

Oltre alla data di Catania, il rapper toccherà città come Firenze, Napoli, Bari e Milano. La dimensione live si conferma il centro nevralgico del percorso dell’artista, pronto a infiammare le piazze italiane con una produzione scenica rinnovata e l’immancabile maschera.