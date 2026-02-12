CATANIA – Il “Sogno” continua e fa tappa sotto l’Etna. Dopo il successo travolgente delle passate stagioni, Massimo Ranieri ha annunciato il suo ritorno in Sicilia con una data imperdibile: il 30 agosto 2026 si esibirà sul palco della Villa Bellini di Catania.

L’evento, inserito nel cartellone del Sotto il Vulcano Fest, vedrà l’artista napoletano protagonista dello spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, un viaggio tra musica e teatro che sta collezionando sold-out in tutta Italia.

Uno show tra classico e moderno

Non sarà una semplice carrellata di successi. Ranieri, accompagnato da una band di dieci elementi, alternerà i suoi brani storici – come Rose Rosse, Perdere l’amore e Se bruciasse la città – ai nuovi inediti contenuti nell’ultimo album, scritti per lui da grandi firme della musica italiana come Tiziano Ferro, Giuliano Sangiorgi e Nek.

Lo spettacolo promette di essere un mix perfetto di emozione e narrazione, con il cantante che tra un brano e l’altro si racconterà al pubblico con l’ironia e la maestria che lo hanno reso un’icona del varietà italiano.

Corsa al biglietto

Le prevendite sono scattate ufficialmente ieri pomeriggio. I prezzi per la data catanese partono da circa 39 euro per la tribuna fino ai 69 euro della Platea Gold. Vista la grande richiesta registrata nelle prime ore, si prevede il tutto esaurito in tempi brevi.

Il tour in Sicilia

Oltre all’appuntamento catanese del 30 agosto, Massimo Ranieri farà tappa anche a Milazzo il 29 agosto, offrendo così una doppia opportunità ai fan siciliani di assistere a uno dei live più attesi dell’estate 2026.