L’estate 2026 si annuncia all’insegna della voglia di partire, ma anche della prudenza. Secondo l’ultima indagine dell’Istituto Piepoli “Turismo: prospettive e opportunità per l’estate 2026”, presentata alla Camera di Commercio di Roma, circa il 70% degli italiani dichiara l’intenzione di concedersi una vacanza nei prossimi mesi. Tuttavia, il quadro economico e geopolitico internazionale sta incidendo in modo significativo sulle scelte dei viaggiatori, rendendo le decisioni più incerte rispetto al passato.

Il caro vita, l’inflazione ancora percepita sulle spese quotidiane e l’instabilità legata ai conflitti internazionali stanno infatti ridisegnando priorità e budget delle famiglie italiane.

Viaggiatori prudenti: più sicurezza e meno spese

Dall’indagine emerge un dato chiave: oltre la metà degli italiani intenzionati a viaggiare non ha ancora definito con certezza le proprie scelte. La principale preoccupazione è economica: il 65% degli intervistati indica l’aumento dei prezzi di voli, energia e servizi turistici come fattore determinante nella pianificazione delle ferie.

Non solo, anche il contesto geopolitico globale pesa “molto o abbastanza” sulle decisioni del 67% del campione. La conseguenza è un cambio di rotta nelle destinazioni: il 23% dei viaggiatori ha già modificato i propri piani orientandosi verso mete considerate più sicure, mentre il 21% di chi aveva programmato l’estero ha scelto di restare in Italia.

Il risultato è chiaro: il turismo domestico resta dominante.

Italia prima destinazione: oltre metà dei viaggi sarà nazionale.

Tra chi partirà, il 56% resterà entro i confini nazionali. L’Italia si conferma quindi la meta preferita, seguita dall’Europa (29%) e dalle destinazioni extra UE (9%).

Secondo il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, i dati confermano un doppio volto del turismo italiano: da un lato un settore centrale per l’economia nazionale, dall’altro un viaggiatore sempre più attento e prudente. La crescente preferenza per le destinazioni interne viene letta come un’opportunità per rafforzare l’offerta turistica nazionale, puntando su qualità e sostenibilità dei costi.

Budget sotto pressione: un terzo degli italiani spenderà meno

Anche le previsioni di spesa raccontano un Paese più cauto: Il 48% degli intervistati prevede di mantenere invariato il budget rispetto al 2025, ma il 34% ha dichiarato che ridurrà la spesa per le vacanze. Solo una minoranza è pronta ad aumentare il proprio investimento in viaggi e soggiorni.

Questa tendenza si inserisce in un contesto più ampio di percezione economica negativa: il 45% degli italiani afferma infatti che la propria situazione di vita è peggiorata negli ultimi mesi, mentre solo il 9% segnala miglioramenti.

Un clima che inevitabilmente si riflette sulle scelte di consumo e, in particolare, sul turismo, uno dei settori più sensibili alle variazioni del reddito disponibile.

Turismo resiliente: niente crollo delle prenotazioni estere

Nonostante le incertezze, il settore turistico italiano mostra segnali di resilienza. Secondo gli operatori, non si registra al momento un calo significativo delle prenotazioni dall’estero, soprattutto dai mercati extraeuropei.

Per Veronica Pamio, vicepresidente Industria del Turismo e del Tempo Libero di Unindustria, è fondamentale rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori della filiera: “Serve un messaggio di fiducia e rassicurazione per sostenere la stagione estiva e consolidare i flussi turistici”.

Il dato conferma che, nonostante le difficoltà, la domanda internazionale verso l’Italia resta solida.

Roma motore del turismo: numeri in crescita

Un focus particolare riguarda Roma, che si conferma uno dei poli turistici più dinamici d’Europa. Nel 2025 la Capitale ha registrato 27,7 milioni di arrivi (+3,6% sul 2024) e 62,9 milioni di presenze (+3,1%), secondo i dati dell’Ebtl Lazio.

Anche il 2026 si apre con segnali positivi: nel primo bimestre si osserva una crescita del +3,8% degli arrivi e del +2,8% delle presenze. Un trend che conferma la capacità della città di attrarre flussi costanti, sia nazionali che internazionali.

Secondo le analisi di Sociometrica, il turismo ha generato nel 2024 un valore aggiunto record di 13,3 miliardi di euro nella sola Roma, con una crescita dell’80% delle presenze nell’ultimo decennio. Un risultato che supera anche città europee storicamente più competitive come Firenze e Venezia.

Lusso e nuove tendenze: Roma sempre più globale

Un ulteriore elemento di trasformazione riguarda il turismo di fascia alta: Roma si è posizionata come seconda città al mondo, dopo Londra, per nuove aperture di hotel di lusso nel 2024, e nel 2026 sono previste altre 14 inaugurazioni.

Questo segmento rappresenta una leva sempre più importante per l’economia locale, contribuendo ad alzare la qualità media dell’offerta e ad attrarre un turismo internazionale ad alto valore aggiunto.

Un’estate tra desiderio e prudenza

L’estate 2026 si presenta dunque come una stagione di equilibrio instabile tra desiderio di evasione e necessità di controllo della spesa. Da un lato la voglia di viaggiare resta forte e diffusa; dall’altro, inflazione, crisi energetica e instabilità geopolitica impongono scelte più caute.

Il risultato è un turismo più interno, più selettivo e più attento al rapporto qualità-prezzo. Un cambiamento che, secondo gli esperti, potrebbe non essere solo congiunturale ma rappresentare una trasformazione strutturale delle abitudini di viaggio degli italiani.