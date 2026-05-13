L’Overshoot del 2026 si è già verificato! In altre parole, si tratta del giorno in cui il budget annuale di biocapacità del pianeta si esaurirebbe se tutti gli abitanti della Terra consumassero quanto i residenti di quel particolare Paese. Stiamo consumando di più rispetto a ciò che la Terra può rigenerare. Si tratta di una data importantissima, che segna il punto di non ritorno. Significa che si sta utilizzando più di quanto gli ecosistemi terrestri possano ripristinare naturalmente, entrando di fatto in una condizione di “debito ecologico”.

Di seguito di cosa si tratta e i dati relativi al nostro Paese.

Abbiamo finito le risorse?

Ma di cosa si tratta? Il “giorno di superamento delle risorse di un Paese” è una data teorica, che serve a capire quanto è sostenibile il modo di vivere di una nazione. In pratica, ci rende coslcienti di quanto velocemente si esaurirebbero le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno, se tutta l’umanità consumasse come gli abitanti di un determinato Paese preso in esame. Ci lascia quindi immaginare cosa accadrebbe se lo stile di consumo di una singola nazione diventasse, all’improvviso lo standard per tutto il pianeta. Si attende però con ansia la data ufficiale Earth Overshoot Day viene annunciata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno).

Nello specifico, analizzati anche tutti quei Paesi caratterizzati da un’impronta di consumo pro capite inferiore alla biocapacità media mondiale, il che significa che, in teoria, se tutti gli abitanti del pianeta vivessero come le popolazioni di questi Stati. Al primo posto figura il Banglasesh e se il suo stile di consumo, sarebbe sufficiente il 46% della Terra attualmente disponibile. Seguono la Nigeria con il 53% e il Nepal con il 55% E ancora: Etiopia (60%), Kenya (61%) e Tanzania (67%). Alla fine della graduatoria figurano Sri Lanka (81%), Egitto (88%) e Giordania (89%), seguiti da Filippine (94%) e Senegal (99%).

Quali Pesi finiranno prima le risorse?

Per avere un quadro più completo è stata stilata una classifica che mostra i Country Overshoot Day 2026. Di seguito i primi tre Paesi in classifica per consumo di risorse: Qatar, in questo caso si esaurirebbero le risorse della Terra ad inizio anno, precisamente il 4 febbraio 2026. In seconda posizione il Lussemburgo (17 febbraio 2026). A seguire: Singapore (23 febbraio 2026), Kuwait (3 marzo 2026), Mongolia (5 marzo 2026). Questi i cinque Paesi che consumano più risorse sulla Terra! E l’Italia? Il nostro Paese si classifica in 34esima posizione. Il suo Country Overshoot Day 2026 è già stato superato: la data cade infatti il 3 maggio 2026.

Eppure, tra questi figurano dei Paesi virtuosi, che esauriranno le risorse a fine anno, che presentano quindi un impatto ecologico più basso. In prima posizione: Honduras , se tutto il mondo seguisse il loro stile di vita e consumi, le risorse verrebbero esaurite il 27 novembre 2026. In seconda posizione Cambogia (25 novembre 2026). A seguire: Ecuador (12 novembre), Nicaragua (6 novembre 2026) e infine Tunisia (5 novembre 2026). Come si nota, nessuno dei Paesi al mondo arriva al mese di dicembre. Questo campanello d’allarme dovrebbe farci ragionare in che direzione stiamo andando e quanto sia urgente cambiare il proprio stile di vita.