Il turismo a Catania aumenta di anno in anno, la città etnea diventa una meta sempre più ambita dai turisti. Tuttavia, nonostante l’aumento degli arrivi, qualcosa non funziona: molti turisti, dopo aver soggiornato in città, tornano a casa con un’esperienza non del tutto positiva e con una certa insoddisfazione. Ma cosa sta succedendo?

Catania un gemma della Sicilia

Analizzando il sito Payturist, dove i turisti possono trovare alloggi, informazioni utili per la città e soprattutto lasciare recensioni, si nota come la città di Catania si trovi in un limbo tra chi riconosce il suo valore e la sua bellezza e chi invece si trova di fronte una città forse non pronta ad accogliere i turisti. La nostra città, quotata con 4 stelle su 5, non manca di recensioni positive: “Catania is a wonderful city with friendly people. It is a city full of hidden gems. I would reccomend to give it a try for a day! “o ancora “Catania è una città bellissima e accogliente, merita di essere vissuta in tutte le sue forme.”, “Una vacanza molto piacevole, accoglienza super anche con i bambini “.

Catania sembra essere una città che ha tanto da offrire per chi la visita anche solo per un weekend, e a fare la differenza sono proprio i suoi stessi cittadini. Ad offrirci un segnale positivo di ospitalità, un turista che nel mese di marzo ha visitato la città etnea: “After staying in the beautiful city I wanted to find out so much more about its history. I spent the whole flight home reading about it. However one of the young guards at the Duomo told me the earthquake was 100 years ago which didn’t feel right in terms of the architecture and I subsequently find out he was wrong. So maybe that needs to be addressed. “. A sopperire alla mancanza di segnaletica turistica sono spesso gli stessi cittadini, che si mostrano disponibili ed entusiasti nel raccontare la storia della loro città. Sembra essere tutto perfetto, eppure qualcosa, leggendo le 169 recensioni, qualcosa sembra non andare. Molti turisti tornano a casa scontenti, ma perché?

Le recensioni infelici dei turisti

Eppure Catania non è soltanto una realtà segnata da criticità: è anche una gemma ricca di tesori da scoprire, spesso nascosti, ma capaci di raccontare una storia intensa e stratificata.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, sono sempre di più gli italiani che, prima di prenotare le proprie vacanze, si soffermano a leggere le recensioni dedicate alla città etnea. Ed è proprio da queste testimonianze che emerge un quadro complesso: da un lato, come abbiamo già visto la città di Catania, viene vista dai visitatori come un vero e proprio gioiello, che esercita un forte fascino, ma molti di loro non possono che notare cosa non va in città: “Too much traffic! It seem to me that Sicilians are born in cars! “, queste la prole di una turista che pochi giorni fa ha visitato la città etnea. E ancora: “Sicuramente Catania è caratteristica e molto movimentata, viaggio spesso per lavoro e mi viene spontaneo notare che vie importanti sono decisamente da migliorare come alcuni comportamenti di automobilisti e centauri. Per il resto e super. Grazie “, “Via Della Finanze looked rough in the evenings. Somewhere a night we saw a car bumped into an other car in front of it 5 times”. Catania si mostra ai loro occhi come una città non costruita a misura d’uomo, dove turisti e cittadini non trovano uno spazio verde in cui passare le mattinate e dove le auto prendono il sopravvento

Città sempre più sporca

Ma non è solo il traffico ma anche lo stato in cui si presenta la città,: “La città offre molto ai visitatori, peccato che vi sia sporcizia ovunque, anche sulla spiaggia.” e ancora: “Catania è sempre una sorpresa e dà una carica di energia. Peccato che appena si esce dalle vie centralissime, sia piuttosto sporca. Ho trovato molti rifiuti e sporcizia pressoché ovunque.”. “Ho visitato Catania insieme a mia moglie e il mio bimbo, città veramente bella l’unica pecca è la pulizia”, questo il commento di M. P., un turista che ha trovato anche difficoltà legate alle diverse barriere architettoniche, in particolar modo legate alla fruizione dei marciapiedi. MP.. ci racconta la sua esperienza nel girare la città a piedi con un passeggino, riportando inoltre come molte strade abbiano marciapiedi o inesistenti o pieni di buche e sporcizia.

“I love the city immensely and I return to it very often. The only problem, and it s a BIG one, is the cleanliness of the city, there is just so much garbage on the pavement everywhere. But, when you raise your eyes from the ground, it s paradise! “, “Purtroppo, ciò che colpisce immediatamente a Catania è la sporcizia diffusa. In moltissime zone della città si trovano rifiuti abbandonati, sacchetti della spazzatura lasciati per strada e una quantità notevole di immondizia che trasmette una forte sensazione di degrado e incuria. A questo si aggiungono numerosi escrementi di animali sui marciapiedi, che rendono spesso difficile camminare senza dover prestare continuamente attenzione a dove si mette il piede. Questa situazione è non solo sgradevole, ma anche inaccettabile per una città di tale importanza”. Queste le recensioni solo per il mese di aprile 2026. Andando indietro con i mesi, le recensioni non sembrano discostarsi da quelle riportate.

Catania, una città non bagnata dal mare

Dalle recensioni si evince come Catania spesso risulti una città senza mare, eppure la sua è una presenza costante, si vede dai balconi e dalle finestre, ne si sente il profumo eppure si riesce davvero ad accedervi? “Catania è affascinante, forte, densa di storia e intensità umana. Senz’altro bella, ma come una bella donna che si è lasciata andare. La pulizia è piuttosto scarsa, il rapporto qualità-prezzo, per alloggi turistici e ristorazione, totalmente sbilanciato se non folle. La salvano la bellezza dei suoi abitanti e la presenza imprescindibile dell’Etna. Paga altresì lo scotto di una passata urbanizzazione scellerata, violentata dalla separazione che ha dal mare che pure dovrebbe caratterizzarla, ma da cui si è malamente alienati da strada e ferrovie. Questo abuso ne mina l’identità stessa, ne amputa la meraviglia, ne aliena la fruibilità”. Catania sembra essere una città non bagnata dal mare!

Eppure c’è chi vede del potenziale straordinario in Catania: “There is a lot of potential in Catania to become touristic destination, not only the starting point for tour around Sicily. Good luck! “. La nostra città continua ad affascinare e attrarre, ma paga il prezzo di problemi strutturali e forse anche organizzativi, la sua immagine di meta turistica risulta quindi distorta. I turisti arrivano, ma Catania è realmente pronta per accoglierli nel migliore dei modi?