Il Comune di Catania ha finalmente annunciato la tanto attesa piattaforma PayTourism, una nuova piattaforma digitale per per la gestione dell’imposta di soggiorno. Il nuovo sistema prenderà avvio da gennaio 2026! un vero e proprio cambiamento, un passo in avanti verso un’organizzazione più ordinata, trasparente e controllabile, garantendo la veridicità dei versamenti e migliorando la qualità complessiva dei servizi offerti dalla città. D’altronde la nuova piattaforma permetterà ai gestori delle strutture ricettive di poter registrarsi facilmente online, inserire i dati della propria attività e comunicare le presenze in modo rapido e immediato, eliminando le vecchie procedure complesse e riunendo tutte le operazioni in un unico ambiente digitale.

Un sistema più trasparente e veloce

Con il nuovo sistema PayTourist si garantirà la correttezza delle informazioni e la riduzione dei margini di errore, grazie alla generazione automatica delle comunicazioni obbligatorie. Il sistema garantirà una lettura dei dati in tempo reale, offrendo al Comune un quadro sempre aggiornato sui flussi turistici e sull’andamento dell’imposta di soggiorno. Dai dati raccolti si potrà pianificare interventi mirati e politiche di sviluppo basate su informazioni precise e affidabili.

Con PayTourist si individueranno più facilmente e tempestivamente eventuali irregolarità, facilitando la verifica della coerenza delle dichiarazioni e rafforzando la tutela degli operatori che rispettano le normative. Un vero e proprio supporto per le attività di controllo dell’Amministrazione! L’obiettivo resta quello di semplificare e rendere più lineare il lavoro degli operatori, mantenendo al tempo stesso l’attenzione ai principi di correttezza, tracciabilità e responsabilità amministrativa.

Gli obblighi dei gestori di strutture

L’amministrazione comunale invita tutti i gestori delle strutture ricettive a registrarsi sulla nuova piattaforma PayTourist, che entrerà in funzione dal mese di gennaio 2026. A partire da quella data, la comunicazione degli ospiti e tutti gli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema digitale PayTourist. Per agevolare il processo, sono a disposizione degli operatori, il portale dedicato e gli uffici comunali competenti, pronti a offrire supporto e assistenza. QUI tutte le informazioni sui supporti tecnici offerti dal Comune.