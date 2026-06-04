A fronte dei lavori di rigenerazione e ricucitura urbana del quartiere Civita, promossi e progettati dall’Amministrazione comunale attraverso la Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, la Giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino ha adottato un accordo operativo tra il Comune di Catania, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e la Direzione Marittima di Catania per garantire risposte concrete ai residenti e agli operatori economici interessati dagli interventi di riqualificazione.

L’intesa, immediatamente esecutiva, accompagna la realizzazione dei lavori di riqualificazione degli spazi pubblici della Civita e del collegamento funzionale con il porto, interventi strategici per il recupero di una delle aree storiche più significative della città. Opere che comportano inevitabilmente una temporanea riduzione degli stalli di sosta e ripercussioni sulla viabilità, in particolare per i residenti di via Porta di Ferro e delle zone limitrofe.

Per affrontare tali criticità, nelle scorse settimane l’assessorato all’Urbanistica guidato da Luca Sangiorgio ha promosso un costante confronto con tutti gli enti coinvolti, recependo anche le istanze dei cittadini e le sollecitazioni del Consiglio comunale. Da questo percorso è scaturita una soluzione condivisa, fondata sull’equilibrio tra le esigenze della mobilità urbana e le imprescindibili condizioni di sicurezza che caratterizzano l’area portuale.

L’accordo prevede che l’Autorità di Sistema Portuale autorizzi la sosta di circa cinquanta veicoli appartenenti a residenti e operatori economici inseriti negli elenchi predisposti dal Comune, all’interno di un’area individuata nel porto.

Inoltre, fino al 30 settembre, sarà consentito il transito contingentato degli autobus AMTS delle linee D e Librino Express lungo percorsi definiti all’interno dell’area portuale, senza fermate intermedie. Una scelta che consentirà di migliorare la fluidità dei collegamenti verso la Plaia durante la stagione estiva e di alleggerire il traffico lungo via Domenico Tempio.

Il Comune di Catania garantirà inoltre un presidio permanente attraverso una pattuglia della Polizia Locale operativa 24 ore su 24, con compiti di controllo degli accessi, regolazione della mobilità e supporto alle attività di sicurezza portuale.

“Questo accordo dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in soluzioni efficaci per i cittadini – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – Abbiamo voluto accompagnare un importante intervento di rigenerazione urbana con misure concrete capaci di ridurre i disagi per residenti e attività economiche. La riqualificazione della Civita rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di valorizzazione del rapporto tra la città e il suo porto e l’intesa raggiunta testimonia la capacità degli enti coinvolti di lavorare insieme nell’interesse della comunità”.

L’assessore all’Urbanistica Luca Sangiorgio ha sottolineato: “La trasformazione della Civita è un progetto che guarda al futuro di Catania, restituendo qualità urbana, vivibilità e nuove opportunità di sviluppo a un quartiere storico. Era però necessario e ne eravamo consapevoli fin dall’inizio, intervenire anche sul piano organizzativo per limitare gli inevitabili disagi legati al cantiere. Grazie al dialogo costruttivo con l’Autorità Portuale e la Direzione Marittima siamo riusciti a individuare soluzioni immediate ed efficaci a tutela dei residenti e delle attività produttive della zona”.

Particolarmente soddisfatto anche l’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale Carmelo Coppolino, promotore della soluzione relativa al transito dei mezzi pubblici all’interno del porto. “Abbiamo fortemente voluto questa misura perché consente di velocizzare le corse verso la Plaia nel periodo estivo, migliorando il servizio di trasporto pubblico proprio nei mesi di maggiore affluenza. Contestualmente liberiamo via Domenico Tempio dal passaggio di questi mezzi, contribuendo a rendere più scorrevole la circolazione. È una scelta che coniuga efficienza, sicurezza e sostenibilità, resa possibile dalla piena collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte”.

Il progetto, già in fase avanzata di esecuzione, denominato “Riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Civita e collegamento funzionale al Porto di Catania”, ha un valore complessivo di quasi quattro milioni di euro, di cui circa due milioni relativi all’aggiudicazione dell’appalto, ed è finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Gli interventi comprendono opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli spazi pubblici con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del quartiere per residenti e visitatori. Via Porta di Ferro sarà in particolare tutta ripavimentata e trasformata in area pedonale, con l’inserimento di moduli attrezzati dotati di sedute, verde e illuminazione integrativa, diventando un asse urbano in continuità con le aree pedonali di piazza Cutelli e largo XVII Agosto.

È prevista inoltre la ripavimentazione del tratto che conduce a via Graziella, finalizzata al rallentamento del traffico e all’incremento della sicurezza dei pedoni.