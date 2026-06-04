Svolta nelle indagini sulla violenta rissa avvenuta davanti alla discoteca Ipanema di Taormina, diventata un caso mediatico dopo la pubblicazione, da parte del sindaco Cateno De Luca, di un video che riprendeva un’auto puntare un gruppo di ragazzi a folle velocità prima di sterzare bruscamente.

Le forze dell’ordine hanno sottoposto a fermo due ragazzi messinesi, di 24 e 25 anni, con la grave accusa di tentato omicidio aggravato ai danni di due giovani rimasti feriti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che hanno analizzato sia i filmati diffusi sui social che le immagini della videosorveglianza locale, alla guida della vettura si sarebbe trovato il 24enne.

Alla base dell’aggressione, stando alle indagini, vi sarebbero futili motivi scatenati da un diverbio tra un gruppo di giovani residenti in provincia di Catania e alcuni ragazzi messinesi.