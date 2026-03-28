Per le vacanze di Pasqua gli italiani guardano soprattutto all’Europa. Dalle capitali più consolidate come Barcellona, Parigi e Londra a città in crescita come Tirana, Praga e Bucarest, le prenotazioni mostrano una preferenza netta per i viaggi urbani di primavera, all’insegna di arte, cultura e buona cucina. È quanto emerge dalle rilevazioni di eDreams, che ha analizzato le prenotazioni sulla propria piattaforma Odigeo dei viaggiatori italiani e dei turisti stranieri in visita in Italia nel periodo pasquale.

Le mete preferite e i boom di crescita

Rispetto al 2025, le prenotazioni degli italiani per Pasqua registrano un aumento del 17%. Nella classifica delle destinazioni più prenotate, Barcellona si conferma al primo posto, seguita da Parigi e da Catania, che conquista il terzo gradino del podio. Seguono nella top 10 Amsterdam, Tirana, Londra, Madrid, Napoli, Praga e Bucarest.

Sul fronte della crescita, a distinguersi è soprattutto Varsavia, che registra l’aumento più marcato rispetto allo scorso anno, con un incredibile +111%. Alle sue spalle si collocano Napoli, in crescita del 93%, e Barcellona, con un +43%. Salgono anche Praga (+40%), Milano (+39%), Tirana (+22%), Parigi (+13%), Amsterdam (+8%), Madrid (+7%) e Valencia (+7%).

Il fenomeno Catania: regina del Sud

In questo scenario, Catania si conferma una meta di primissimo piano, riuscendo nell’impresa di conquistare il terzo gradino del podio tra le destinazioni più prenotate in assoluto. La città etnea non è solo uno snodo fondamentale per chi rientra in famiglia, ma è diventata una vera e propria calamita turistica grazie al mix unico di barocco siciliano, prossimità all’Etna e una tradizione culinaria che non teme confronti. La sua presenza nella top 3, insieme a giganti come Barcellona e Parigi, sottolinea come il fascino della Sicilia orientale sia ormai una scelta consolidata sia per il turismo domestico che per quello internazionale.

Aeroporto da “bollino nero” (in senso positivo)

Le proiezioni della SAC (Società Aeroporto Catania) confermano l’entusiasmo: tra l’1 e il 7 aprile 2026, gli scali di Catania e Comiso si preparano ad accogliere oltre 300.000 passeggeri. Solo a Fontanarossa sono previsti quasi 1.800 movimenti aerei, con una crescita del traffico passeggeri superiore all’8% rispetto al 2025.

Il turismo interno e la durata dei soggiorni

Accanto alle mete europee, una parte dei viaggiatori sceglie di restare in Italia. In questo quadro spiccano Catania, che entra tra le destinazioni più prenotate, e Napoli, che registra una crescita particolarmente forte. In aumento anche Milano, che conferma la sua attrattività in occasione del ponte pasquale.

Quanto alla durata del soggiorno, prevale nettamente la formula del weekend lungo. Secondo i dati di eDreams:

Il 61% degli italiani ha prenotato viaggi di 3 o 4 giorni ;

Il 22% ha scelto soggiorni di 5 o 6 giorni ;

Il 17% ha optato per una fuga rapida di soli 2 giorni.

L’Italia vista dagli stranieri

Sul versante opposto, gli stranieri che scelgono l’Italia per Pasqua continuano a privilegiare le città d’arte, ma guardano con interesse anche alle destinazioni costiere. Nella top 10 delle mete italiane più amate dai turisti internazionali compaiono infatti: Roma, Milano, Venezia, Napoli, Firenze, Palermo, Catania, Bologna, Bari e Olbia.

Le nazionalità più presenti nelle prenotazioni verso il Belpaese sono gli spagnoli (28%), i francesi (26%) e i tedeschi (14%). Un quadro che, secondo il report, conferma per Pasqua la doppia tendenza della stagione: italiani in partenza verso le città europee e stranieri attratti dal clima mite e dalle mete italiane sospese tra arte e mare.