L’ingresso dell’intelligenza artificiale nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate rappresenta uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni nella macchina amministrativa fiscale italiana, ma non nel senso spesso semplificato di una “automatizzazione dei controlli”. Non siamo di fronte a un algoritmo che decide chi sanzionare o chi colpire, bensì a un sistema che ristruttura il modo in cui lo Stato osserva la realtà economica.

L’IA agisce infatti nella fase preliminare, quella dell’analisi del rischio, dove miliardi di dati vengono incrociati, rielaborati e messi in relazione per individuare anomalie statistiche e comportamenti potenzialmente evasivi. Il cuore della trasformazione non è quindi la decisione, che resta saldamente umana, ma la capacità di trasformare una massa indistinta di informazioni in una mappa selettiva e leggibile del rischio fiscale, riducendo la casualità e aumentando la precisione degli interventi.

Dal controllo casuale alla lettura sistemica dei dati

Il passaggio più significativo è l’abbandono progressivo dei controlli a campione, storicamente basati su estrazioni statistiche o criteri generici, a favore di un modello predittivo fondato sull’incrocio sistematico delle informazioni. L’IA non si limita a “vedere” i dati, ma li collega tra loro: fatture elettroniche, flussi bancari, dichiarazioni fiscali e banche dati amministrative vengono analizzati come un ecosistema unico, dove ogni elemento può acquisire significato solo in relazione agli altri.

Questo consente di individuare schemi ricorrenti, incongruenze invisibili all’analisi umana e dinamiche complesse che potrebbero nascondere frodi strutturate o fenomeni di evasione organizzata. Il risultato è un cambio di paradigma: non più controlli diffusi e poco mirati, ma verifiche concentrate dove la probabilità di irregolarità è più alta, con un uso più efficiente delle risorse pubbliche.

L’algoritmo non decide: il primato del giudizio umano

Nonostante la potenza di calcolo e l’ampiezza dell’analisi, il sistema fiscale italiano resta vincolato a un principio giuridico fondamentale: nessuna decisione può essere automatica. Come chiarito anche dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, non esiste alcun meccanismo in grado di emettere sanzioni in autonomia o di avviare accertamenti senza intervento umano.

L’IA produce “liste di rischio”, segnalazioni e indicatori di anomalia, ma la valutazione finale spetta sempre a funzionari dell’Amministrazione, che hanno il compito di interpretare i dati, contestualizzarli e distinguere tra evasione reale ed errori formali o statistiche fuorvianti. Questo passaggio non è solo una garanzia procedurale, ma un elemento essenziale per evitare che l’automazione trasformi una deviazione numerica in una presunzione di colpevolezza, mantenendo centrale il principio del contraddittorio e della verifica umana.

I risultati: più efficacia, meno dispersione di controlli

I dati del 2024 mostrano l’impatto concreto di questo modello. Il recupero complessivo dell’evasione ha raggiunto 26,3 miliardi di euro, un risultato che riflette una maggiore capacità di intercettare fenomeni complessi e articolati rispetto al passato. Ma il dato forse più significativo non riguarda solo ciò che è stato recuperato, bensì ciò che è stato evitato: circa 5,8 miliardi di euro di spese indebite sono stati bloccati prima ancora di produrre effetti sull’erario, grazie a sistemi di prevenzione basati sull’analisi del rischio.

A questo si aggiunge la dimensione della compliance fiscale, dove le segnalazioni preventive hanno permesso ai contribuenti di correggere spontaneamente errori o incongruenze, generando ulteriori 4,5 miliardi di euro senza contenziosi. In questa logica, l’IA non è solo uno strumento repressivo, ma anche un meccanismo di prevenzione e regolarizzazione anticipata.

Tutele, limiti e il nuovo equilibrio tra tecnologia e garanzie

Il potenziamento degli strumenti di analisi non ha eliminato, ma anzi rafforzato la necessità di un perimetro normativo stringente. L’Agenzia non può accedere ai dati dell’autorità giudiziaria penale né utilizzare tecniche invasive come il web scraping delle informazioni personali online, escludendo ogni forma di profilazione totale dei cittadini. Questo assetto risponde a una logica precisa: bilanciare l’efficacia del controllo fiscale con la tutela dei diritti fondamentali.

In questo equilibrio si definisce la nuova frontiera del fisco digitale: da un lato una capacità analitica senza precedenti, in grado di ridurre l’evasione e migliorare la selezione dei controlli; dall’altro la necessità di mantenere centrale il giudizio umano come garanzia ultima di equità. Il risultato è un sistema ibrido, dove la tecnologia non sostituisce lo Stato, ma ne amplifica lo sguardo, lasciando però intatto il principio secondo cui la responsabilità delle decisioni resta, sempre e comunque, nelle mani delle persone.

In questo scenario, la domanda vera non è solo cosa saprà fare l’IA nel fisco, ma cosa siamo disposti ad affidarle. È giusto che un algoritmo aiuti a scoprire gli evasori, oppure il rischio è che diventi troppo facile fidarsi dei numeri senza capire davvero le persone dietro quei dati?

Forse il punto non è scegliere tra tecnologia e giustizia, ma decidere fino a che punto vogliamo che siano gli algoritmi a influenzare decisioni che riguardano la vita dei cittadini.