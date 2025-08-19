I due malcapitato si stavano concedendo un ultimo bagno a Catania prima di tornare a casa in Francia. I turisti, protagonisti di questa terribile disavventura, avrebbero lasciato tutti bagagli nella loro auto a noleggio, parcheggiata nei pressi di un lido in viale Kennedy. Al ritorno però, l’amara scoperta!

Le prime ricostruzioni dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, al loro rientro si sarebbero accorti che qualcosa non andava! La portiera del veicolo era stata forzata e all’interno non c’era più nulla. Tutti gli effetti personali, tra cui valigie, documenti e altri oggetti di valore, erano spariti nel nulla. Comprensibilmente sconvolti, i turisti si sono immediatamente rivolti ai carabinieri della stazione di Nesima per denunciare l’accaduto.

I militari dell’Arma, raccolta la testimonianza e i dettagli utili, avrebbero subito avviato le indagini. Fondamentale si è rivelato il contributo delle telecamere di sorveglianza della zona balneare, da cui sono emerse immagini decisive per risalire all’identità dei responsabili. Si tratta di due uomini di 41 e 39 anni, entrambi residenti a Catania e con precedenti penali.

Le perquisizioni e la denuncia

Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati hanno dato esito positivo: i carabinieri sono riusciti a recuperare i borsoni sottratti ai turisti, restituendo almeno parte del maltolto. I due uomini sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. L’episodio, purtroppo, ha lasciato l’amaro in bocca ai turisti, che avevano scelto Catania come meta per le vacanze, ma che si sono trovati a dover concludere il loro soggiorno tra denunce e atti burocratici.