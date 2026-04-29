A Catania il lavoro sta cambiando pelle: da strumento di crescita e stabilità a possibile fattore di rischio per la salute mentale. La sindrome da burnout non è più una condizione rara o legata esclusivamente a professioni altamente usuranti, ma un fenomeno sempre più diffuso che coinvolge giovani lavoratori, professionisti e lavoratori con esperienza.

In Sicilia il quadro è particolarmente significativo: nel 2024 le richieste di supporto legate allo stress lavoro-correlato sono cresciute di oltre il 145%, un dato che supera nettamente la media nazionale e colloca l’Isola tra le regioni più esposte. Dentro questo scenario, Catania si conferma la seconda provincia siciliana per casi registrati, diventando un osservatorio privilegiato di un disagio che non è più episodico, ma strutturale.

Un problema che non è più eccezione ma sistema

“Ti impegni troppo”, “ci metti troppo il cuore”: frasi comuni che, anziché aiutare, finiscono per minimizzare una condizione reale. Per anni il burnout è stato considerato una condizione limite, quasi eccezionale, legata soprattutto a settori come sanità, scuola o assistenza. Oggi questa lettura non è più sufficiente. Il fenomeno si è esteso in maniera trasversale, colpendo chiunque sia esposto a ritmi intensi, richieste continue e scarsa possibilità di recupero psicofisico.

Il nodo centrale non è soltanto la quantità di lavoro, ma la sua qualità e soprattutto la progressiva dissoluzione del confine tra vita privata e professionale. Smart working, reperibilità costante, notifiche e urgenze continue hanno reso sempre più difficile “staccare davvero”, creando una condizione di presenza mentale permanente che, nel tempo, logora energie e motivazione.

I numeri: Sicilia tra le regioni più esposte

In Sicilia, secondo i dati elaborati da piattaforme di supporto psicologico e basati su studi INAIL, l’aumento è stato tra i più alti in Italia, rendendo l’Isola una delle aree più colpite. Il quadro siciliano conferma questa tendenza in modo netto. Le analisi più recenti indicano un incremento del 145% delle richieste di supporto psicologico legate al lavoro, con una distribuzione che vede Palermo e Catania ai primi posti per incidenza.

Si tratta di un dato che non può essere letto solo in chiave sanitaria, ma anche sociale ed economica, perché riflette un mercato del lavoro caratterizzato da precarietà, instabilità e difficoltà nel costruire percorsi professionali continui. A livello nazionale, inoltre, diversi studi sul benessere lavorativo evidenziano come l’Italia resti tra i Paesi europei con livelli più bassi di engagement e con una quota crescente di lavoratori che dichiarano stress cronico e difficoltà di gestione del carico mentale.

Cos’è davvero il burnout e perché viene spesso sottovalutato

Il burnout non è semplice stress né una fase passeggera di stanchezza, ma una condizione psicofisica riconosciuta a livello internazionale e legata direttamente all’attività lavorativa. Si manifesta attraverso tre dimensioni principali: esaurimento emotivo, distacco dal proprio lavoro e riduzione della percezione di efficacia personale. Nella vita quotidiana si traduce in difficoltà di concentrazione, perdita di motivazione, irritabilità e, nei casi più gravi, anche sintomi fisici come insonnia o somatizzazioni. Il problema principale è che viene spesso normalizzato: interpretato come “periodo intenso” o come mancanza di resilienza individuale, ritardando così l’intervento e aggravando la condizione.

Se in passato il burnout era associato soprattutto a professioni ad alta responsabilità emotiva, oggi coinvolge anche settori completamente diversi. Sempre più colpiti sono i lavoratori digitali, gli impiegati e i giovani professionisti inseriti in contesti altamente competitivi e precari. In molti casi, oltre il 40% dei lavoratori in ambiti cognitivi complessi dichiara livelli elevati di stress e difficoltà nel disconnettersi dal lavoro anche nei giorni di riposo. La cultura della performance continua, unita alla precarietà diffusa, contribuisce a creare un circolo vizioso in cui il lavoro diventa una presenza costante, difficile da delimitare e sempre più invasiva nella vita quotidiana.

Work-life balance e il paradosso Catanese

Il concetto di work-life balance, nato negli anni Settanta e oggi centrale nel dibattito sul benessere lavorativo, indica la necessità di un equilibrio reale tra tempo professionale e vita privata. Tuttavia, anche in contesti come quello Catanese, spesso considerati più vivibili rispetto alle grandi città del Nord, il burnout continua a crescere. Questo apparente paradosso evidenzia un punto fondamentale: non è solo il contesto geografico a determinare il benessere, ma il modello di lavoro stesso. Ritmi, aspettative e organizzazione del lavoro incidono molto più del luogo, rendendo il fenomeno sempre più sistemico.

In questo scenario, Catania diventa una lente attraverso cui osservare una trasformazione più ampia del lavoro contemporaneo. Da un lato, la città mantiene elementi di equilibrio rispetto ad altre realtà più frenetiche; dall’altro, mostra segnali sempre più evidenti di stress strutturale. La convivenza tra questi due aspetti genera una contraddizione evidente: una città dove si vive relativamente meglio, ma dove aumenta il numero di persone che sperimentano burnout o sintomi compatibili. È proprio in questa frattura tra percezione e realtà che si gioca la sfida più importante: ripensare il lavoro non solo in termini di produttività, ma anche di sostenibilità umana.

Una generazione sempre più esposta

Particolarmente significativo è l’impatto del burnout sulle nuove generazioni. I giovani lavoratori, spesso inseriti in percorsi instabili o altamente competitivi, si trovano a dover dimostrare costantemente il proprio valore, con poche certezze e alta pressione prestazionale. Questa condizione alimenta un senso di stress cronico che, nel tempo, può trasformarsi in esaurimento psicofisico. Il fenomeno, quindi, non è solo sanitario ma anche culturale: riflette un modello di lavoro in cui la produttività rischia di prevalere sistematicamente sul benessere delle persone.

Un campanello d’allarme che riguarda tutti. Il burnout, oggi, non è più un’eccezione ma un segnale sistemico. Racconta un modello di lavoro che fatica a sostenere i ritmi che ha contribuito a creare e che rischia di scaricare sui singoli il costo dello squilibrio collettivo. In città come Catania questo fenomeno diventa particolarmente visibile, ma riguarda in realtà l’intero Paese. La vera sfida non è solo riconoscerlo, ma iniziare a ripensare profondamente il rapporto tra lavoro, tempo e benessere, prima che lo stress diventi la condizione normale di una generazione intera.