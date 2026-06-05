Giugno il mese del Pride Month, un mese in cui si celebrano diritti, libertà e l’orgoglio di essere se stessi senza paura di essere giudicato o di subire violenza per il proprio orientamento sessuale. Questa è la quotidianità che tutti dovremmo vivere, eppure la realtà è molto diversa e lontana da questi ideali. A denunciare l’associazione Arcigay, che ha raccolto e classificato gli atti di violenza, discriminazione e odio ai danni di persone, simboli e luoghi LGBTQIA+ registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Ciò che se ne evince è una realtà spaventosi, in cui è vietato il diritto all’amore e il diritto di essere se stessi,o semplicemente di passeggiare per strada.

Dating app, un rischio da non sottovalutare

Sono ben 127 i casi di violenza, 127 storie di paura e discriminazione in un sol anno. “una cifra che restituisce il quadro di un Paese in cui l’odio non è un’eccezione – dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni -, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale”.

Secondo il report di Arcigay, la maggior parte dei carnefici proviene dalle dating app Sarebbero 14 i casi di adescamento via chat o app di incontri. Si parla di 14 storie di azioni violente: rapine, pestaggi, estorsioni, ricatti. Numerosi i casi a Bergamo, Caserta, Treviso dove le chat diventano terreno di caccia per aggressioni seriali. Sconcertanti i casi di Bologna e Rimini dove coppie che si organizzano per adescare vittime. Lascia senza parole il caso di Alessandra, dove due ventenni adescano una ragazza trans tramite app, la rapinano e la uccidono. “L’ app di incontri – spiega Piazzoni –che per alcune persone può essere un canale fondamentale di relazione, è diventato un terreno di caccia per soggetti che combinano odio, omofobia e opportunismo criminale”.

Una violenza fisica e spicologica

Ci sono luoghi che dovrebbero essere custodi di accoglienza e che invece, troppo spesso, diventano espressione di un odio, che non sembra non fermarsi. Numerosi le panchine arcobaleno che sistematicamente sfregiate. Pride Village che diventano luoghi di bersaglio per chi pianifica violenze e vandalismi. Tra i casi raccolti si contano anche tre episodi di suicidio: un ragazzo di 15 anni a Latina, una ragazza trans di 14 anni a Ragusa e ancor ala nota drag queen romana Bruno Gagliano.

“Questo report ci consegna un’immagine chiarissima. In Italia, oggi, essere lesbica, gay, bisessuale, transgender o queer significa esporsi a un rischio concreto di violenza, che attraversa tutti i luoghi e i contesti di vita di queste persone, dai locali in cui si esce la sera alla casa, alla scuola, al lavoro, al carcere, alle app che usiamo per incontrarci. Parliamo di un fenomeno strutturale, che colpisce in particolare le persone trans e le persone più giovani, e che in troppi casi arriva fino al suicidio o all’omicidio. Come Arcigay continueremo a denunciare ogni singolo episodio e a chiedere politiche all’altezza: leggi efficaci contro i crimini d’odio, educazione sessuale e affettiva nelle scuole, formazione obbligatoria per chi lavora in carcere, nella sanità e nelle forze dell’ordine, sostegni concreti per le vittime”, conclude Piazzoni.

Gli episodi di violenza in Sicilia

L’episodio più straziante è avvenuto a Ragusa, febbraio 2026, una ragazzina trans di soli 14 anni, dopo ripetuti episodi di bullismo, minacce e massaggi d’odio ha deciso di levarsi la vita. Tre gironi prima dal drammatico evento, nella vicina Vittoria, qualche cittadini ha vandalizzato la panchina arcobaleno, situata all’interno della Villa Comunale. A Siracusa, a giugno 2025, le sede di Arcigay viene presa di mira, vandalizzata con un lancio di uova. Sempre nel mese del Pride, un quotidiano locale pubblica l’intervista a una madre che dichiara pubblicamente: “Mio figlio è gay e me ne vergogno”. Solo qualche mese dopo, a Modica, una ragazza transgender viene brutalmente aggredita in strada. A Messina il 17 giugno 2025 si è verificato un attacco durante un ritrovo della comunità LGBTQIA+. A Valguarnera, in provincia di Enna, l’intolleranza entra nella campagna elettorale. Durante un comizio di un candidato sindaco, dichiaratamente gay, si sono sollevati pesanti cori discriminatori e omofobi.

I casi di violenza a Catania

Non mancano gli episodi di violenza a Catania. Il 13 luglio 2025, durante i festeggiamenti del Pride, una coppia di mamme viene brutalmente insultata con epiteti omofobi, il tutto davanti gli occhi dei loro figli. Solo un mese dopo, due ragazzi gay vivono una vera e propria notte da incubo, aggrediti fisicamente e ad oggi le vittime dichiarano di alla stampa di aver paura ad uscire. L’inizio di quest’anno, ha registrato un episodio di hate speech in una gelateria della città, dove viene creato provocatoriamente il “pistacchio gay”. Infine, nel maggio del 2026, la violenza torna a colpire la città etnea. Una ragazza di 17 anni viene brutalmente aggredita: prima riceve una serie di insulti omofobi e subito dopo viene colpita con un pugno in piena faccia.