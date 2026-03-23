Ennesima tragedia a Catania. Un uomo nigeriano di 35 anni, senza fissa dimora, sarebbe rimasto ferito la scorsa notte a Catania da un colpo di arma da fuoco alla gamba.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta poco prima delle 2 in via Vittorio Emanuele II, nel cuore della città. Il 35enne ferito sarebbe stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro.

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

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