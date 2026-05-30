CATANIA – Maxima operazione della Polizia di Stato nel capoluogo etneo. La Squadra Mobile della Questura di Catania, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” – coordinata dal Servizio Centrale Operativo e destinata a contrastare i fenomeni di spaccio e devianza giovanile – ha eseguito diverse attività di controllo e repressione sul territorio.

I quartieri passati al setaccio

Gli agenti della Polizia di Stato, oltre ad intensificare i controlli nei luoghi di aggregazione dei giovani, hanno effettuato numerose perquisizioni sia in strada che in diverse abitazioni. Le attività hanno passato al setaccio vari quartieri della città, tra cui:

L’azione fulminea dei poliziotti ha permesso di colpire diverse piazze di spaccio, sia indoor che all’aperto, portando all’arresto di numerosi pusher.

Il bilancio degli arresti

Nel complesso sono state arrestate 22 persone, di cui 2 minorenni, ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva).

Nell’ambito della stessa operazione è stato arrestato un ulteriore minorenne, che aveva violato sistematicamente una misura cautelare emessa per il reato di rapina, allontanandosi dalla comunità. Inoltre, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il delitto di ricettazione un maggiorenne ed un minorenne, sorpresi a bordo di uno scooter rubato (ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva).

Maxi sequestro di droga e contanti

Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno rimosso dal mercato illegale ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Nello specifico sono stati sequestrati:

Circa 10 chilogrammi di cocaina

20 chilogrammi di hashish

13 chilogrammi di marijuana

Circa 150 grammi tra crack, ecstacy e wax

Oltre alla droga, gli agenti hanno posto sotto sequestro diverso materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e una rilevante somma di denaro contante.

Le denunce a piede libero

Infine, sono stati denunciati in stato di libertà 6 soggetti (ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva): di questi, 5 sono accusati di delitti in materia di stupefacenti e uno per reati in materia di armi. Quest’ultimo è stato intercettato mentre si aggirava nel centro storico della città con al seguito una riproduzione di arma priva del tappo rosso.