Catania, schianto nella notte: morti due giovani
Ancora sangue sulle strade di Catania. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra via Umberto e via Musumeci, dove, per cause ancora in fase di accertamento, una...
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È stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre stava spacciando droga comodamente da casa, ove peraltro era ristretto in regime di arresti domiciliari. Lo stratagemma ideato da un...
Durante un controllo in via Cavaliere, nella zona di Picanello, un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all’alt imposto dalla Polizia Locale e nel tentativo di sfuggire...
Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti, nei giorni scorsi, per sedare una furibonda lite tra due uomini stranieri senza fissa dimora, entrambi di nazionalità marocchina e irregolari sul...
Sono ufficialmente aperti i seggi in nove comuni della provincia di Catania, chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci...Leggi articoloDetails
Meteo Sicilia: dopo una settimana caratterizzata da giornate quasi estive e picchi termici che hanno toccato i 26 gradi, ora...Leggi articoloDetails
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