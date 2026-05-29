Novità in vista per chi si reca all’aeroporto di Catania. A partire da domani, sabato 30 maggio, l’area di via Fontanarossa sarà interessata da una significativa riorganizzazione della viabilità, finalizzata a migliorare la circolazione stradale e a rendere più fluido il traffico verso e dallo scalo.

La nuova configurazione dei flussi

L’obiettivo dell’intervento è duplice: da una parte agevolare il deflusso dei veicoli in uscita dall’area aeroportuale, dall’altra ridurre le interferenze con la viabilità urbana circostante.

La modifica principale riguarda la gestione delle tre corsie di via Fontanarossa: una di queste verrà convertita e destinata esclusivamente all’uscita dei veicoli dallo scalo, mentre le restanti due corsie continueranno a essere dedicate all’ingresso verso l’aerostazione.

Consigli per passeggeri e accompagnatori

L’amministrazione dello scalo invita tutti gli utenti, passeggeri e accompagnatori, a prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica orizzontale e verticale che verrà installata nell’area. Per garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni, sarà inoltre fondamentale seguire con scrupolo le indicazioni fornite dal personale operativo presente sul posto.

Viene ribadito, inoltre, l’invito a recarsi in aeroporto con un adeguato margine di anticipo rispetto all’orario di volo. Per evitare criticità o ingorghi, è raccomandato l’utilizzo esclusivo delle aree di sosta dedicate:

La nuova configurazione stradale sarà soggetta a un monitoraggio costante durante la fase iniziale di esercizio. Tale osservazione permetterà ai gestori di valutare l’efficacia delle modifiche apportate e di procedere, qualora necessario, a ulteriori ottimizzazioni per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio.

La collaborazione degli automobilisti sarà fondamentale per facilitare il rodaggio del nuovo assetto viario.