Per il 2025 ben 205 laureati in Lettere L-10! Sono questi i dati raccolti dal report annuale di Almalaurea e contenenti tutte le informazioni riguardanti l’anno 2025. Almalaurea anno dopo anno cerca di indagare le caratteristiche e le performance di chi ha ottenuto la laurea negli Atenei italiani. In questo articolo analizzeremo II dati di laurea degli studenti della romanistica precisamente di Lettere L-10.

Sempre più donne laureate

I dati Almalaurea delineano un profilo ben chiaro. Anche per il 2025 prevale la presenza di studentesse femmine. Si parla infatti del 76,6% di laureate contro il 23,4% di laureati uomini. In ogni caso la maggior parte degli studenti, il 55,6% ,si laurea prima dei 23 anni, e solo il 6,8% conseguì il titolo a 27 anni o oltre. Proprio per questo l’età media di laurea è stimata a 23,9 anni.

Per conseguire il suddetto titolo solo lo 0,5% ha lasciato la propria Regione di appartenenza per iscriversi all’ateneo di Catania. Secondo i dati raccolti, quasi la totalità degli studenti, circa il 94,1% , ha conseguito un diploma liceale, e nello specifico un diploma classico (42,4%). Solo il 4,9% degli iscritti proviene da un istituto tecnico. La percentuale scende notevolmente se si considera invece la provenienza un istituto professionale, in questo caso si parla di 1%.

Tra votazione e regolarità negli studi

Gli intervistati hanno dichiarato di essersi iscritti alla facoltà di Lettere solo dopo aver intrapreso altre esperienze universitarie. In questo caso, si parla del 14,6%, che si scontra contro 85,4 % degli studenti, che dichiara di non avere avuto nessuna precedente esperienza universitaria. Se si guarda invece a punteggio degli esami, la media di quest’ultimi è abbastanza alta e corrisponde ad un 27. Mentre se si guarda alla media del voto di laurea, quest’ultima corrisponde a 104,6. Solo il 24,9% ha conseguito il titolo triennale con una votazione pari a 110 e lode. Degli studenti intervistati più della metà circa il 61% dichiara di rispettare le la regolarità negli studi e di aver conseguito il titolo in corso. Solo il 3,9% dichiara invece di essere al quinto anno fuori corso.

E le prospettive di studio?

Tra gli studenti che conseguono il titolo triennale in Lettere, il 96,5% dichiara di proseguire gli studi dopo il conseguimento del titolo. Nello specifico il 94,5% si iscriverà ad una laurea magistrale biennale, e solo il 0,5% si iscriverà ad una scuola di specializzazione post laurea, ad un master universitario o altri tipi di master o corso di perfezionamento. Solo il 2% dichiara di non voler continuare a studiare.

Ma cosa spinge quasi gli studenti a voler proseguire il proprio percorso di studi? La maggior parte di loro, il 59,6%, dichiara che proseguire gli studi è una scelta quasi obbligatoria per poter accedere al mondo del lavoro. In ogni caso, la maggior parte degli studenti intenderà iscriversi allo stesso ateneo dove ha conseguito il primo livello. La restante parte di loro deciderà di lasciare Catania. Una volta conseguito il titolo, il 43,2% dei giovani, pur di trovare qualche tipo di occupazione, si dichiara disponibile a trasferirsi e ad attuare un cambio di residenza.