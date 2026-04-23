Concorso Anas: al via nuove assunzioni ANAS da inserire in varie aree funzionali. I requisiti necessari per poter candidarsi variano in base alla posizione aperta. Di seguito le posizioni aperte, i requisiti richiesti e i posti in Sicilia.

Concorso ANAS, profili amministrativi

Diverse le posizioni aperte per i profili amministrativi, destinati a rafforzare la struttura organizzativa di ANAS su tutto il territorio nazionale. Le figure selezionate saranno impegnate in attività chiave come la redazione di documenti ufficiali, il supporto nella gestione di riunioni ed eventi e la predisposizione di atti amministrativi relativi a licenze e concessioni. Non meno rilevante è il contributo richiesto sul fronte contabile, con compiti legati alla gestione della contabilità generale, della cassa e del bilancio d’esercizio. Il ruolo prevede anche interventi di supporto tecnico per la manutenzione delle postazioni di lavoro e degli impianti aziendali. Per accedere a queste posizioni è richiesta una laurea triennale in discipline economiche, giuridiche o umanistiche, accompagnata da almeno un anno di esperienza nel settore e da una buona padronanza degli strumenti informatici, in particolare Microsoft Office. La conoscenza del gestionale SAP rappresenta un elemento preferenziale. Le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, interesseranno numerose regioni italiane: Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, Calabria, Sardegna, Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Trentino Alto Adige (Bolzano), Basilicata, Molise, Valle d’Aosta.

Concorso ANAS, ispettori di cantiere

Nuove opportunità per ispettori di cantieri , che dovrà occuparsi del controllo quotidiano dei lavori. Tra le principali responsabilità figurano il controllo delle lavorazioni, la verifica dei materiali utilizzati e il monitoraggio delle attività svolte da appaltatori e subappaltatori. Un ruolo che richiede precisione e competenze tecniche, soprattutto per garantire il rispetto dei progetti esecutivi e delle specifiche contrattuali. Gli ispettori sono inoltre coinvolti nelle prove di laboratorio, passaggio fondamentale per assicurare la qualità delle opere realizzate. Per candidarsi è necessario possedere un diploma di geometra o una laurea in ingegneria o architettura. Sedi di lavoro: Piemonte, Toscana, Veneto.

Concorso ANAS, le altre posizioni aperte

Saranno inoltre aperte le seguenti posizioni: