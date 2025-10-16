Lavoro Anas 2025: via alle assunzioni stagionali per l’inverno; Anas S.p.A., azienda pubblica che gestisce la rete stradale italiana, ha aperto una nuova selezione per Operatori Specializzati da impiegare durante la stagione invernale 2025/2026. Si tratta di un’occasione concreta per chi cerca un lavoro stagionale ben retribuito, anche senza laurea, purché in possesso di alcuni requisiti tecnici e pratici. Vediamo tutti i dettagli, i requisiti richiesti e come candidarsi entro il 19 ottobre 2025.

Lavoro Anas 2025: Le figure ricercate

La figura selezionata dovrà occuparsi di:

Sgombero neve e manutenzione delle strade;

Cura e ripristino delle condizioni del manto stradale;

Sicurezza e gestione delle pertinenze stradali.

Requisiti per partecipare al bando

Non serve una laurea. Per partecipare alla selezione lavoro Anas 2025, devi possedere:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado,

Patente di guida C (o superiore) , abilitata alla conduzione di autocarri e mezzi operativi,

, abilitata alla conduzione di autocarri e mezzi operativi, Cittadinanza italiana, UE o regolare permesso di soggiorno,

Inoltre, prima dell’assunzione sarà richiesta:

Idoneità fisica accertata tramite visita medica aziendale,

accertata tramite visita medica aziendale, Certificazione di assenza di carichi pendenti o condanne penali.

Domanda online: come e quando inviarla

La candidatura va inviata esclusivamente online, entro e non oltre il 19 ottobre 2025, tramite l’apposito portale telematico di Anas. Documenti obbligatori da allegare:

Fotocopia della patente di guida,

Attestazioni/autocertificazioni delle giornate lavorative svolte (presso Anas o altre società),

Attestazione/autocertificazione del numero di familiari fiscalmente a carico.

Attenzione: le esperienze lavorative devono essere certificate e specificare chiaramente il tipo di mansione svolta (mezzi operativi, sgombraneve, ecc.). In caso contrario, non verranno valutate.

Lavoro Anas 2025: Come funziona la selezione

Il processo selettivo si basa su due fasi:

1. Valutazione dei titoli

I candidati verranno classificati in graduatoria in base al numero di giornate lavorate nel settore:

1 punto per ogni giornata svolta presso Anas,

svolta presso Anas, 0,5 punti per ogni giornata svolta presso altri enti/società.

A parità di punteggio, verrà data precedenza a chi ha più familiari a carico e, in subordine, al candidato anagraficamente più anziano.

2. Prova pratica

Chi risulterà idoneo dovrà sostenere una prova su mezzi operativi sgombraneve e spargisale. Il mancato superamento comporta l’esclusione dalla selezione.

Importante da sapere