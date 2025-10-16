Lavoro Anas 2025: via alle assunzioni stagionali per l’inverno; Anas S.p.A., azienda pubblica che gestisce la rete stradale italiana, ha aperto una nuova selezione per Operatori Specializzati da impiegare durante la stagione invernale 2025/2026. Si tratta di un’occasione concreta per chi cerca un lavoro stagionale ben retribuito, anche senza laurea, purché in possesso di alcuni requisiti tecnici e pratici. Vediamo tutti i dettagli, i requisiti richiesti e come candidarsi entro il 19 ottobre 2025.
Lavoro Anas 2025: Le figure ricercate
La figura selezionata dovrà occuparsi di:
- Sgombero neve e manutenzione delle strade;
- Cura e ripristino delle condizioni del manto stradale;
- Sicurezza e gestione delle pertinenze stradali.
Requisiti per partecipare al bando
Non serve una laurea. Per partecipare alla selezione lavoro Anas 2025, devi possedere:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado,
- Patente di guida C (o superiore), abilitata alla conduzione di autocarri e mezzi operativi,
- Cittadinanza italiana, UE o regolare permesso di soggiorno,
Inoltre, prima dell’assunzione sarà richiesta:
- Idoneità fisica accertata tramite visita medica aziendale,
- Certificazione di assenza di carichi pendenti o condanne penali.
Domanda online: come e quando inviarla
La candidatura va inviata esclusivamente online, entro e non oltre il 19 ottobre 2025, tramite l’apposito portale telematico di Anas. Documenti obbligatori da allegare:
- Fotocopia della patente di guida,
- Attestazioni/autocertificazioni delle giornate lavorative svolte (presso Anas o altre società),
- Attestazione/autocertificazione del numero di familiari fiscalmente a carico.
Attenzione: le esperienze lavorative devono essere certificate e specificare chiaramente il tipo di mansione svolta (mezzi operativi, sgombraneve, ecc.). In caso contrario, non verranno valutate.
Lavoro Anas 2025: Come funziona la selezione
Il processo selettivo si basa su due fasi:
1. Valutazione dei titoli
I candidati verranno classificati in graduatoria in base al numero di giornate lavorate nel settore:
- 1 punto per ogni giornata svolta presso Anas,
- 0,5 punti per ogni giornata svolta presso altri enti/società.
A parità di punteggio, verrà data precedenza a chi ha più familiari a carico e, in subordine, al candidato anagraficamente più anziano.
2. Prova pratica
Chi risulterà idoneo dovrà sostenere una prova su mezzi operativi sgombraneve e spargisale. Il mancato superamento comporta l’esclusione dalla selezione.
Importante da sapere
- Chi ha già lavorato con Anas in passato ma è stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non potrà partecipare.
- Chi rifiuta l’assunzione, una volta selezionato, verrà escluso definitivamente dalla graduatoria.
- Anas potrà richiedere referenze e ulteriori attestazioni per verificare l’esperienza dichiarata.