Concorso Università: l’Università di Catania, in Sicilia, ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di funzionari, ingegneri e architetti. I candidati selezionati saranno inseriti nel settore professionale tecnico-informatico, con il ruolo di professionista antincendio, per supportare la Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) dell’ateneo. Per chi verrà assunto sarà offerto un contratto a tempo indeterminato. Si ricorda che le domande di partecipazioni dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2026.

Concorso Università, i requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso per funzionari dell’Università di Catania per l’assunzione di due risorse a tempo indeterminato è necessario essere in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. Oltre a questo saranno richieste specifiche lauree e altri requisiti specifici:

Laurea triennale o laurea magistrale , anche a ciclo unico, o laurea specialistica o diploma di laurea in ambito ingegneristico / architettonico;

, anche a ciclo unico, o laurea specialistica o diploma di laurea in ambito ingegneristico / architettonico; abilitazione professionale e iscrizione all’Albo professionale relativi al titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione;

relativi al titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione; iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno in materia antincendio (art. 16 del d.lgs. n. 139/2006).

Concorso Università, di cosa si occuperà

Le posizioni da ricoprire prevedono l’espletamento di attività / procedure descritte di seguito:

attività di progettazione antincendio per sottomissione al Comando dei Vigili del fuoco;

attività correlate alla progettazione e direzione lavori di appalti pubblici, con particolare riferimento all’adeguamento alle norme di sicurezza antincendio;

attività correlate alla progettazione, direzione lavori e collaudi di opere impiantistiche, con specifico riferimento agli impianti di sicurezza antincendio.

Concorso Università, come avverrà la selezione

Ogni candidato dovrà superare una prova preselettiva. Inoltre, la selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli e lo svolgimento di due prove d’esame, una scritta e una orale.

Le prove verteranno sui seguenti argomenti: