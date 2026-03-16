Concorso Università: l’Università di Catania, in Sicilia, ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di funzionari, ingegneri e architetti. I candidati selezionati saranno inseriti nel settore professionale tecnico-informatico, con il ruolo di professionista antincendio, per supportare la Ripartizione Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) dell’ateneo. Per chi verrà assunto sarà offerto un contratto a tempo indeterminato. Si ricorda che le domande di partecipazioni dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2026.
Concorso Università, i requisiti richiesti
Per poter partecipare al concorso per funzionari dell’Università di Catania per l’assunzione di due risorse a tempo indeterminato è necessario essere in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. Oltre a questo saranno richieste specifiche lauree e altri requisiti specifici:
- Laurea triennale o laurea magistrale, anche a ciclo unico, o laurea specialistica o diploma di laurea in ambito ingegneristico / architettonico;
- abilitazione professionale e iscrizione all’Albo professionale relativi al titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno in materia antincendio (art. 16 del d.lgs. n. 139/2006).
Concorso Università, di cosa si occuperà
Le posizioni da ricoprire prevedono l’espletamento di attività / procedure descritte di seguito:
- attività di progettazione antincendio per sottomissione al Comando dei Vigili del fuoco;
- attività correlate alla progettazione e direzione lavori di appalti pubblici, con particolare riferimento all’adeguamento alle norme di sicurezza antincendio;
- attività correlate alla progettazione, direzione lavori e collaudi di opere impiantistiche, con specifico riferimento agli impianti di sicurezza antincendio.
Concorso Università, come avverrà la selezione
Ogni candidato dovrà superare una prova preselettiva. Inoltre, la selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli e lo svolgimento di due prove d’esame, una scritta e una orale.
Le prove verteranno sui seguenti argomenti:
- approfondita conoscenza della normativa tecnica in materia di prevenzione incendi, con particolare riferimento al nuovo codice di prevenzione incendi;
- approfondita conoscenza della normativa tecnica in materia di progettazione degli impianti idrici antincendio e rivelazione incendi;
- conoscenza della normativa in materia di lavori pubblici;
- conoscenza della legislazione che disciplina la progettazione, la realizzazione e la gestione della sicurezza negli appalti pubblici;
- conoscenza dei principali software di progettazione antincendio;
- conoscenza dei principali strumenti informatici e dei più diffusi software applicativi per la programmazione, progettazione e contabilizzazione di appalti
- conoscenza della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza e corruzione;
- conoscenza di elementi di legislazione universitaria nazionale;
- conoscenza della normativa statutaria e regolamentare dell’Università degli Studi di Catania;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- competenze consolidate nell’ambito della Prevenzione Incendi, della Progettazione e della Gestione dei cantieri;
- capacità di operare secondo schemi e criteri di indirizzo impartiti;
- capacità di rapido adattamento alla variazione delle linee decisionali di intervento, ai cambiamenti di modalità operative e alle situazioni emergenziali;
- capacità relazionali e orientamento all’utenza sia interna che esterna, predisposizione al lavoro in team;
- capacità di problem solving adeguata al profilo;
- buone capacità di apprendimento di nuove conoscenze/competenze e flessibilità;
- affidabilità operativa: saper assicurare il rispetto delle scadenze negli adempimenti assegnati, adattando le proprie azioni in funzione delle esigenze dell’Amministrazione;
- capacità di organizzazione del lavoro nel rispetto delle norme tecnico-giuridiche.