Concorso INPS: l’INPS ha riaperto i termini del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 88 Funzionari informatici a seguito di una modifica dei requisiti di ammissione, in particolare dei titoli di studio richiesti, che amplia la platea dei potenziali candidati. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 marzo 2026. Di seguito le informazioni utili.

Concorso INPS, i motivi della rettifica

L’INPS ha riaperto i termini per la presentazione delle domande del concorso per 88 Funzionari informatici, a seguito di un’integrazione del bando. Inizialmente, il requisito di accesso era limitato alle lauree triennali in discipline come informatica, matematica e fisica. Con l’aggiornamento, invece, sono state incluse anche numerose lauree magistrali nei settori pertinenti, tra cui informatica, ingegneria, matematica, statistica e fisica, ampliando così significativamente la platea dei potenziali candidati.

Concorso INPS, i requisiti richiesti

Oltre ai soliti requisiti necessari per i concorsi pubblici saranno richiesti specifici titoli di studio.

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di una Laurea triennale in:

Ingegneria dell’informazione (L8);

Scienze e tecnologie fisiche (L30);

Scienze e tecnologie informatiche (L31);

Scienze matematiche (L35);

Statistica (L41);

altre lauree equiparate.

A seguito dell’integrazione del bando di concorso sono inoltre ammesse le seguenti Lauree Magistrali:

LM-17 Fisica;

LM-18 Informatica;

LM-66 Sicurezza informatica;

LM-25 Ingegneria dell’automazione;

LM-22 Ingegneria chimica;

LM-26 Ingegneria della sicurezza;

LM-23 Ingegneria civile;

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;

LM-28 Ingegneria elettrica;

LM-29 Ingegneria elettronica;

LM-31 Ingegneria gestionale;

LM-32 Ingegneria informatica;

LM-40 Matematica;

LM-44 Modellistica matematico – fisica per l’ingegneria;

LM-82 Scienze statistiche;

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

LM-16 Finanza;

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare;

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione;

altri titoli di studio equiparati.

Concorso INPS, come presentare domanda

La nuova scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per funzionari INPS è ora fissata alle ore 18.00 del 16 Marzo 2026. La candidatura deve essere inviata esclusivamente attraverso il Portale inPA. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Si ricorda che si dovrà superare: una preselezione, prova scritta e una prova orale.