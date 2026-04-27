Concorso INPS: nell’ambito del nuovo piano di assunzioni per il 2026, l’INPS prevede l’inserimento di 411 figure professionali a tempo indeterminato, con l’obiettivo di accelerare la transizione digitale dell’ente e migliorare i servizi al cittadino.
Concorso INPS 2026: la suddivisione dei 411 posti
Il bando non riguarda solo profili amministrativi, ma si concentra fortemente sull’innovazione. Ecco la ripartizione ufficiale dei posti:
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248 Assistenti Informatici (Diploma): La quota più consistente. Questi profili si occuperanno del supporto tecnico e operativo.
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88 Funzionari Informatici (Laurea): Figure di alto profilo per la gestione di sistemi complessi e sicurezza informatica.
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26 Assistenti Tecnici (Diploma): Personale destinato alla manutenzione e gestione delle infrastrutture fisiche.
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49 Dirigenti di seconda fascia: Ruoli decisionali per la gestione strategica degli uffici.
Concorso INPS 2026: i requisiti per diplomati e laureati
Uno dei punti di forza di questo nuovo piano occupazionale è l’apertura ai diplomati.
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Per i profili di Assistente (Informatico e Tecnico): È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni). Non è necessaria la laurea, rendendo il concorso accessibile a una platea molto vasta di giovani.
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Per i profili di Funzionario e Dirigente: È obbligatorio il possesso della laurea (triennale o magistrale, a seconda della posizione), con specifici indirizzi che verranno indicati nei bandi ufficiali.
Perché scegliere l’INPS? Contratto e Carriera
Tutte le assunzioni previste dal piano 2026 sono a tempo indeterminato. Entrare nell’INPS significa ottenere:
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Stabilità lavorativa e previdenziale.
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Percorsi di formazione continua.
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Possibilità di carriera interna verso ruoli di maggiore responsabilità.
Concorso INPS: come inviare la candidatura sul Portale inPA
Le domande per il Concorso INPS 2026 dovranno essere presentate esclusivamente online. Per non farti trovare impreparato:
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Assicurati di avere uno SPID attivo (o CIE/CNS).
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Registrati sul portale inPA (il sito ufficiale del reclutamento PA).
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Monitora la sezione “Concorsi” del sito istituzionale INPS.
Per restare aggiornati su questo concorso in arrivo e su altre opportunità lavorative, si consiglia consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.