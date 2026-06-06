Anche nel mese di giugno sono previste diverse giornate di stop, soprattutto nel settore dei trasporti. AMTS Catania ha comunicato la proclamazione di uno sciopero del trasporto pubblico locale per la giornata di lunedì 8 giugno.
L’agitazione sindacale, indetta sia dalle sigle confederali che da quelle di base, comporterà uno stop del servizio di 4 ore, previsto nella fascia oraria dalle 12:00 alle 16:00.
Consigli per i passeggeri
Al fine di limitare i disagi alla mobilità cittadina, l’azienda invita l’utenza a:
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Pianificare con anticipo i propri spostamenti previsti per la giornata di lunedì.
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Monitorare costantemente il sito ufficiale amts.ct.it per tutti gli aggiornamenti e le variazioni del servizio.