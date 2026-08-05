La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino del Bangladesh per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza da parte di alcuni cittadini, che hanno riferito della presenza, in piazza Federico II di Svevia, di un uomo molesto e aggressivo intento a infastidire passanti e turisti.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti della Squadra Volanti hanno invitato l’uomo a interrompere il comportamento molesto e a fornire un documento per procedere alla sua identificazione. Nonostante la richiesta dei poliziotti, il soggetto avrebbe continuato a disturbare i presenti, rifiutandosi inoltre di fornire le proprie generalità.

Troppo caldo e nervosismo: denunciato

Vista la situazione, gli operatori hanno invitato l’uomo a seguirli negli uffici della Polizia per completare le procedure di identificazione. L’uomo, tuttavia, si sarebbe opposto categoricamente, manifestando resistenza nei confronti degli agenti.

Dopo essere stato fatto salire sull’auto di servizio e accompagnato negli uffici per gli accertamenti necessari, il cittadino straniero si è scusato con i poliziotti, spiegando di aver trascorso una giornata particolarmente difficile a causa del forte caldo e di aver sfogato il proprio nervosismo sui passanti senza una reale motivazione. Al termine degli accertamenti, nei suoi confronti è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.