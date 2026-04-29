La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne straniero per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti in corso Sicilia a seguito della segnalazione, giunta al numero unico di emergenza, della presenza di un giovane che, dopo essere entrato in un supermercato, si era impossessato di due pacchi di merendine provando a scappare senza pagare.

Aggressione agli agenti e arresto

Dopo averlo scoperto, il personale di vigilanza, aveva provato a recuperare la merce rubata, ma a quel punto il giovane aveva reagito con aggressività. Giunti sul posto i poliziotti hanno tentato di riportarlo alla calma, ma il 21enne, nel tentativo di fuggire, ha colpito uno di loro ad una gamba e ad un braccio. Riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno recuperato la merce, restituendola al responsabile del punto vendita, che ha formalizzato la querela.

L’uomo, che era già stato segnalato pochi giorni prima dagli agenti della squadra volanti per un furto di vestiti commesso in un negozio di via Gabriele D’Annunzio, è stato arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto alla casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al GIP.