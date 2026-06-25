La Polizia di Stato ha denunciato un 25enne, che, in strada, avrebbe avvicinato e molestato l’ex fidanzata, una 20enne. La ragazza si trovava nei pressi di via Ingegnere quando sarebbe stata sorpresa dall’uomo che l’avrebbe fermata, chiedendole ripetutamente di sbloccarlo sui social e di rispondere alle sue chiamate. Al rifiuto, le avrebbe strappato il telefono dalle mani con violenza, per poi dileguarsi tra le vie del centro.

Le minacce e l’aggressione alla giovane

Il gesto non è sfuggito ad alcuni passati che hanno immediatamente contatto la Sala Operativa della Questura di Catania , mediante il numero unico d’emergenza “uno-uno-due”. A giungere sul posto, in pochi istanti, è stata una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” che ha fornito assistenza alla vittima, accompagnandola in Commissariato in modo da ricostruire la dinamica dei fatti e da raccogliere tutte le informazioni utili. Secondo quanto raccontato ai poliziotti, i due avrebbero avuto una relazione sentimentale conclusasi dopo un anno, quando il 25enne avrebbe iniziato a tenere delle condotte persecutorie nei suoi confronti, rivolgendole pesanti minacce, addirittura di morte.

“Devi stare sotto ai miei piedi”, “Ti faccio ammazzare dai miei amici così non mi sporco le mani”, sarebbero alcune delle frasi che l’uomo avrebbe rivolto in alcune occasioni alla vittima. In un episodio, la donna sarebbe stata colpita più volte sulle mani e sulla schiena con una cintura e sarebbe stata avvertita di fare una brutta fine se avesse chiesto l’aiuto dei poliziotti. Addirittura, in un’occasione sarebbe stata minacciata con una pistola.

Indagini della Polizia e perquisizione in casa del 25enne

Una volta acquisiti tutti gli elementi utili, i poliziotti del Commissariato hanno avviato le indagini, eseguendo una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, al cui interno è stata rinvenuta una pistola a salve priva del tappo rosso.

Per le sue condotte, il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina, vista la sottrazione del telefono della donna, e per atti persecutori, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.