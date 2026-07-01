Lite in casa e intervento della Polizia
Aggressione con una pentola e denuncia del 25enne
Secondo quanto riferito dal ferito, il coinquilino lo avrebbe colpito con una pentola in acciaio dopo una serie di incomprensioni sull’utilizzo degli spazi comuni. L’oggetto della contesa sarebbe stata la cucina che sarebbe stata utilizzata dal 25enne per studiare, non consentendone l’accesso e la fruizione agli altri coinquilini. Da qui si sarebbe innescato l’alterco, sfociato nell’aggressione fisica. Per le ferite, la vittima è stata accompagnata dai poliziotti in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre l’aggressore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva